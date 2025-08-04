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رياضة

فيراري مهددة بخسارة وصافتها.. وهاميلتون في عين العاصفة

Lebanon 24
04-08-2025 | 14:59
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رغم احتلال فريق فيراري المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين، إلا أن موقعه يبدو مهددًا أكثر من أي وقت مضى، في ظل الأداء المهتز الذي يقدمه الفريق، خصوصًا منذ انضمام لويس هاميلتون إلى صفوفه هذا الموسم.
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السائق البريطاني، الذي كان من المفترض أن يمنح الفريق الإيطالي دفعة قوية، يعاني من صعوبات واضحة في التأقلم مع سيارة SF25، بينما لم تُفلح التحديثات التقنية الأخيرة في معالجة المشاكل التي تعيق سرعته وثباته على الحلبة.

في جائزة المجر الكبرى، بدت الأمور أكثر تعقيدًا، حيث شكّلت الإطارات الصلبة التي بدأ بها السباق نقطة ضعف أساسية، وأجبرته على خوض اللفات الأولى وسط ازدحام صعّب من تقدمه، لينهي السباق في المركز الثاني عشر دون نقاط – وهي أسوأ نتيجة له منذ انضمامه إلى فيراري، وتوازي أيضًا أسوأ نتائجه منذ جائزة أبو ظبي 2022.

هاميلتون يعتذر... ورسالة مقلقة من دامون هيل
في نهاية السباق، لم يُخفِ هاميلتون خيبة أمله، حيث قال عبر الراديو: "أعتذر بشدة عما حدث هذا الأسبوع. لقد خسرتم نقاطًا." تصريح لاقى تفاعلًا واسعًا، وطرح تساؤلات حول ما إذا كان النجم المخضرم قد بدأ يفقد بريقه، في وقت لمّح فيه البطل السابق دامون هيل إلى أن التقدم في السن بدأ يفرض ضغوطه على السائق البالغ من العمر 40 عامًا.

كما أثار استياء المتابعين طلب فيراري من هاميلتون زيادة سرعته من دون تغييرات فعلية على الاستراتيجية، ما عزز الانطباع بأن الفريق لم يتمكن بعد من استغلال إمكانياته الكاملة.

سباق الزمن نحو الاستقرار
مع اقتراب جائزة إيطاليا الكبرى، وبعد دخول البطولة في العطلة الصيفية، يُدرك مسؤولو فيراري أن عليهم إيجاد حلول سريعة، خاصة وأن هامش النقاط مع الفرق المطاردة آخذ في التآكل. ويُخشى أن يتحول اعتماد الفريق على سيارة واحدة تنافسية – في ظل تراجع مستوى السيارة الثانية – إلى نقطة ضعف شبيهة بما يواجهه فريق ريد بول.

الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، حاول رفع المعنويات بتوقع إيجابي بشأن أداء هاميلتون في النصف الثاني من الموسم، إلا أن فشل الفريق في الاستفادة من التحديثات حتى الآن يفتح باب القلق واسعًا.

نهاية موسم نارية تنتظر الجميع
مع تبقي 10 سباقات خلال 13 أسبوعًا فقط، سيكون الضغط هائلًا على السائقين والفرق، وفيراري بحاجة ماسة لأن تكون عطلته الصيفية فرصة للمراجعة والتعديل، لا مجرد استراحة. (f1oversteer)
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