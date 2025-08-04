فيراري مهددة بخسارة وصافتها.. وهاميلتون في عين العاصفة

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السائق ، الذي كان من المفترض أن يمنح الفريق دفعة قوية، يعاني من صعوبات واضحة في التأقلم مع سيارة SF25، بينما لم تُفلح التحديثات التقنية الأخيرة في معالجة المشاكل التي تعيق سرعته وثباته على الحلبة.في جائزة الكبرى، بدت الأمور أكثر تعقيدًا، حيث شكّلت الإطارات الصلبة التي بدأ بها السباق نقطة ضعف أساسية، وأجبرته على خوض اللفات الأولى وسط ازدحام صعّب من تقدمه، لينهي السباق في المركز دون نقاط – وهي أسوأ نتيجة له منذ انضمامه إلى فيراري، وتوازي أيضًا أسوأ نتائجه منذ جائزة 2022.في نهاية السباق، لم يُخفِ هاميلتون خيبة أمله، حيث قال عبر الراديو: "أعتذر بشدة عما حدث هذا الأسبوع. لقد خسرتم نقاطًا." تصريح لاقى تفاعلًا واسعًا، وطرح تساؤلات حول ما إذا كان النجم المخضرم قد بدأ يفقد ، في وقت لمّح فيه البطل السابق دامون هيل إلى أن التقدم في السن بدأ يفرض ضغوطه على السائق البالغ من العمر 40 عامًا.كما أثار استياء المتابعين طلب فيراري من هاميلتون زيادة سرعته من دون تغييرات فعلية على الاستراتيجية، ما عزز الانطباع بأن الفريق لم يتمكن بعد من استغلال إمكانياته الكاملة.مع اقتراب جائزة الكبرى، وبعد دخول البطولة في ، يُدرك مسؤولو فيراري أن عليهم إيجاد حلول سريعة، خاصة وأن هامش النقاط مع الفرق المطاردة آخذ في التآكل. ويُخشى أن يتحول اعتماد الفريق على سيارة واحدة تنافسية – في ظل تراجع مستوى السيارة الثانية – إلى نقطة ضعف شبيهة بما يواجهه فريق ريد بول.الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، حاول رفع المعنويات بتوقع إيجابي بشأن أداء هاميلتون في النصف الثاني من الموسم، إلا أن فشل الفريق في الاستفادة من التحديثات حتى الآن يفتح باب القلق واسعًا.مع تبقي 10 سباقات خلال 13 أسبوعًا فقط، سيكون الضغط هائلًا على السائقين والفرق، وفيراري بحاجة ماسة لأن تكون عطلته الصيفية فرصة للمراجعة والتعديل، لا مجرد استراحة. (f1oversteer)