فينيسيوس يرفض الاستمرار تحت ظل مبابي ويخطط للرحيل

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وأوضحت الإذاعة أن وضع فينيسيوس داخل أصبح غير مريح بالنسبة له، حيث طلب زيادة في راتبه لتصل إلى مستوى أجر النجم الفرنسي ، لكن النادي لم يظهر أي نية للموافقة على هذا الطلب.





كشفت إذاعة "كادينا سير" يوم الثلاثاء أن فينيسيوس جونيور يعبّر عن رغبته في الرحيل عن ، بسبب شعوره بأنه لا يريد أن "يظل في ظل مبابي" بعد أن كان النجم الأبرز في الفريق الإسباني.وأوضحت الإذاعة أن وضع فينيسيوس داخل أصبح غير مريح بالنسبة له، حيث طلب زيادة في راتبه لتصل إلى مستوى أجر النجم الفرنسي ، لكن النادي لم يظهر أي نية للموافقة على هذا الطلب.

ويرى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أن وجود مبابي في الفريق يجعل من الصعب عليه الفوز بجائزة الذهبية، إذ أصبح مبابي قائد مشروع فلورنتينو بيريز، . كما أن حظوظ كيليان في المنافسة على الجوائز الفردية أعلى لأنه يمثل منتخب القوي، على عكس .





وترى إذاعة "كادينا سير" أن فينيسيوس ارتكب خطأً كبيرًا بطلبه الحصول على راتب مماثل لمبابي، خاصة في ظل تراجع مستواه الفني مؤخرًا، ما دفع ريال مدريد إلى رفض مواصلة المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، يرفض فينيسيوس العيش في ظل مبابي، وهذا الشعور قد يكون الدافع وراء رغبته في الرحيل.