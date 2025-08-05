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رياضة
فينيسيوس يرفض الاستمرار تحت ظل مبابي ويخطط للرحيل
Lebanon 24
05-08-2025
|
16:18
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كشفت إذاعة "كادينا سير" يوم الثلاثاء أن
النجم البرازيلي
فينيسيوس جونيور يعبّر عن رغبته في الرحيل عن
ريال مدريد
، بسبب شعوره بأنه لا يريد أن "يظل في ظل مبابي" بعد أن كان النجم الأبرز في الفريق الإسباني.
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وأوضحت الإذاعة
الإسبانية
أن وضع فينيسيوس داخل
ريال
مدريد
أصبح غير مريح بالنسبة له، حيث طلب زيادة في راتبه لتصل إلى مستوى أجر النجم الفرنسي
كيليان مبابي
، لكن النادي لم يظهر أي نية للموافقة على هذا الطلب.
ويرى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أن وجود مبابي في الفريق يجعل من الصعب عليه الفوز بجائزة
الكرة
الذهبية، إذ أصبح مبابي قائد مشروع فلورنتينو بيريز،
رئيس النادي
. كما أن حظوظ كيليان في المنافسة على الجوائز الفردية أعلى لأنه يمثل منتخب
فرنسا
القوي، على عكس
البرازيل
.
وترى إذاعة "كادينا سير" أن فينيسيوس ارتكب خطأً كبيرًا بطلبه الحصول على راتب مماثل لمبابي، خاصة في ظل تراجع مستواه الفني مؤخرًا، ما دفع ريال مدريد إلى رفض مواصلة المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، يرفض فينيسيوس العيش في ظل مبابي، وهذا الشعور قد يكون الدافع
الرئيسي
وراء رغبته في الرحيل.
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