رياضة
بونو ينافس كبار الحراس العالميين على جائزة الحارس المثالي
Lebanon 24
07-08-2025
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختير الدولي المغربي، ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم، وذلك ضمن ترشيحات جوائز حفل
الكرة
الذهبية.
وأعلن الحساب الرسمي لجائزة "بالون دور" على منصة "إكس"، الخميس، عن قوائم المرشحين في فئات مختلفة، من بينها فئة أفضل حارس مرمى، وضمت اللائحة بونو و9 أسماء بارزة في عالم كرة القدم.
وتضم اللائحة إلى جانب بونو كلا من
الإيطالي
جيانلويجي دوناروما حارس
باريس سان جيرمان
، البلجيكي تيبو كورتوا حارس
ريال مدريد
، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول.
إلى جانب الفرنسي لوكاس شوفالييه حارس ليل، السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو
مدريد
، الإسباني دافيد رايا حارس آرسنال، السويسري يان سومير حارس إنتر ميلان، والبلجيكي ماتس سيلس حارس نوتنغهام فورست.
وكان بونو قد قدم مستويات مميزة رفقة نادي الهلال، خصوصا خلال مشاركته في بطولة
كأس العالم
للأندية.
ومن المنتظر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم 22 أيلول المقبل، بحسب ما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" المنظمة للحفل. (الوكالة الوطنية)
تابع
