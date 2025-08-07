فرانس فوتبول تكشف عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2025

Advertisement

- ليفربول الإنجليزي

- تشلسي الإنجليزي

- سان جيرمان الفرنسي

- برشلونة الإسباني

- بوتافوغو البرازيلي

- المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي)

- البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)

- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

- البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

- السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)

- الإسباني ديفيد رايا (أرسنال)

- البلجيكي ماتس سيلس (نوتينغهام فورست)

- السويسري يان سومر (إنتر ميلان)

- الفرنسي لوكاس شيفالييه (ليل)

- الإيطالي أنطونيو كونتي (نابولي)

- الإسباني لويس إنريكي (سان جيرمان)

- الألماني هانسي (برشلونة)

- الإيطالي إنزو ماريسكا (تشلسي)

- الهولندي آرني سلوت (ليفربول)

- الإسباني لامين جمال (برشلونة)

- الفرنسي أيوب بوادي (ليل)

- الإسباني باو كوبارسي (برشلونة)

- الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)

- البرازيلي إستيفاو (بالميراس، تشلسي)

- الإسباني دين هويسن (بورنموث، ريال مدريد)

- الإنجليزي مايلز لويس-سكيلي (أرسنال)

- البرتغالي رودريغو مورا (بورتو)

- البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)

- كنان يلدز (يوفنتوس)

- الإنجليزية ميشيل أجيمانغ (أرسنال)

- الكولومبية ليندا كايسيدو (ريال مدريد)

- الهولندية فيكي كابتين (تشلسي)

- الباراغوايانية كلوديا مارتينيز أوفاندو (أوليمبيا)

- الإسبانية فيكي لوبيز (برشلونة)

كشفت مجلة فرانس فوتبول، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين لجائزة الذهبية لعام 2025، وذلك قبل نحو شهر من انطلاق الحفل المرتقب في العاصمة .وسجل نادي باريس سان جيرمان رقمًا قياسيًا بترشيح 9 لاعبين من صفوفه، في حين يُعد الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني لامين جمال من أبرز الأسماء المرشحة لنيل الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.ويحمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة (8 مرات)، بينما كان الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، قد حصد الكرة الذهبية في العام الماضي متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور.كما أعلنت المجلة الفرنسية عن قوائم المرشحين لجوائز "كوبا" لأفضل لاعب شاب، و"ياشين" لأفضل حارس مرمى، إلى جانب جائزة الكرة الذهبية للسيدات.ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم 22 أيلول المقبل على مسرح "دو شاتليه" في باريس، وفقًا لما أعلنته المجلة في وقت سابق.- الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)- الفرنسي لامين جمال (برشلونة)- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)- الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)- الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)- السويدي فيكتور غيوكيريس (أرسنال)- المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)- الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)- الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)- البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)- البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)- الإسباني بيدري (برشلونة)- الإنجليزي كول (تشلسي)- الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)- البرازيلي رافينيا (برشلونة)- الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)- الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)- الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول)- البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد)- المصري محمد صلاح (ليفربول)- الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)- البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ للرجال