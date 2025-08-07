رغم القضايا… فياريال يضم توماس بارتي في صفقة انتقال مجانية

Advertisement

فياريال الإسباني، يوم الخميس، تعاقده مع الدولي توماس بارتي في صفقة انتقال مجانية، بعد انتهاء عقده مع الإنجليزي، ليرتبط بالنادي بعقد يمتد لموسمين.وسينضم لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 32 عاماً إلى تدريبات الفريق بدءاً من يوم الجمعة، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.لكن صفقة بارتي تزامنت مع جدل كبير يحيط باللاعب، إذ يواجه تهماً خطيرة تتعلق بخمس قضايا اغتصاب ضد امرأتين، بالإضافة إلى تهمة اعتداء جنسي على امرأة ثالثة، عن وقائع يُزعم أنها حدثت بين نيسان 2021 وحزيران 2022، خلال فترة لعبه في أرسنال.وفي بيان رسمي، أكد فياريال علمه بالإجراءات القانونية الجارية بحق اللاعب في ، مضيفاً: "يدافع اللاعب بشدة عن براءته وينفي جميع التهم الموجهة إليه. نحن نحترم مبدأ قرينة البراءة إلى أن تثبت الإدانة، وننتظر حكم دون إصدار تعليقات إضافية في هذا الشأن."وكان بارتي قد انضم إلى أرسنال قادماً من عام 2020، وشارك مع "المدفعجية" في 167 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.ويستهل فياريال مشواره في يوم 16 آب الجاري، بمواجهة على أرضه ضد أوفييدو، الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى، بعد أن حقق فوزاً ودياً مثيراً بنتيجة 3-2 على أرسنال يوم الأربعاء.