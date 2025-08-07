Advertisement

رياضة

رغم القضايا… فياريال يضم توماس بارتي في صفقة انتقال مجانية

Lebanon 24
07-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1401990-638901985860493439.jpeg
Doc-P-1401990-638901985860493439.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي فياريال الإسباني، يوم الخميس، تعاقده مع الدولي الغاني توماس بارتي في صفقة انتقال مجانية، بعد انتهاء عقده مع أرسنال الإنجليزي، ليرتبط بالنادي بعقد يمتد لموسمين.
Advertisement

وسينضم لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 32 عاماً إلى تدريبات الفريق بدءاً من يوم الجمعة، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

لكن صفقة بارتي تزامنت مع جدل كبير يحيط باللاعب، إذ يواجه تهماً خطيرة تتعلق بخمس قضايا اغتصاب ضد امرأتين، بالإضافة إلى تهمة اعتداء جنسي على امرأة ثالثة، عن وقائع يُزعم أنها حدثت بين نيسان 2021 وحزيران 2022، خلال فترة لعبه في أرسنال.

وفي بيان رسمي، أكد فياريال علمه بالإجراءات القانونية الجارية بحق اللاعب في إنجلترا، مضيفاً: "يدافع اللاعب بشدة عن براءته وينفي جميع التهم الموجهة إليه. نحن نحترم مبدأ قرينة البراءة إلى أن تثبت الإدانة، وننتظر حكم القضاء البريطاني دون إصدار تعليقات إضافية في هذا الشأن."

وكان بارتي قد انضم إلى أرسنال قادماً من أتلتيكو مدريد عام 2020، وشارك مع "المدفعجية" في 167 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

ويستهل فياريال مشواره في الدوري الإسباني يوم 16 آب الجاري، بمواجهة على أرضه ضد ريال أوفييدو، الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى، بعد أن حقق فوزاً ودياً مثيراً بنتيجة 3-2 على أرسنال يوم الأربعاء.
مواضيع ذات صلة
في أضخم صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.. ريال مدريد يضم ماستانتونو
lebanon 24
08/08/2025 00:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تطورات في ملف توماس بارتي.. ومثوله أمام المحكمة الشهر المقبل
lebanon 24
08/08/2025 00:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في صفقة ضخمة.. فريق نيوكاسل يضم هذا اللاعب
lebanon 24
08/08/2025 00:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في صفقة انتقال أوسيمين إلى غلطة سراي.. نابولي يضع بندا "مثيرا"
lebanon 24
08/08/2025 00:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:35 | 2025-08-07
14:00 | 2025-08-07
12:15 | 2025-08-07
10:31 | 2025-08-07
07:09 | 2025-08-07
03:18 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24