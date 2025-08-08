Advertisement

رياضة

بطولة سينسيناتي المفتوحة.. خروج مبكر لبولتر وويليامز

Lebanon 24
08-08-2025 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1402211-638902470119684357.png
Doc-P-1402211-638902470119684357.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد اليوم الأول من بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس سلسلة من الخيبات للبريطانيين والمخضرمين، مع خروج اللاعبة كاتي بولتر من الدور الأول بعد خسارتها أمام الصربية أولغا دانيلوفيتش بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-0 و7-5.
Advertisement

البداية المتعثرة للاعبة البريطانية البالغة من العمر 29 عامًا كلّفتها فرصة لقاء مواطنتها إيما رادوكانو في الدور الثاني، بعدما خسرت المجموعة الأولى دون إحراز أي شوط. وعلى الرغم من انتفاضتها في المجموعة الثانية، فإنها لم تنجح في كسر زخم دانيلوفيتش التي حسمت اللقاء.

بخروجها، تراجعت بولتر إلى المركز الخمسين عالميًا في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، خلف رادوكانو (المركز 39) وسوناي كارتال (المركز 48)، لتصبح ثالثة بريطانيًا في التصنيف العالمي.

ومن المقرر أن تواجه رادوكانو، التي بدأت العمل مع مدرب الإسباني رافاييل نادال السابق فرانسيس رويج، أولغا دانيلوفيتش في مواجهة مرتقبة بالدور الثاني.

عودة غير موفقة لأسطورة التنس
في مباراة أخرى، ودّعت فينوس ويليامز، صاحبة الـ45 عامًا، البطولة من الدور الأول بعد خسارتها أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو بمجموعتين متتاليتين، 6-4 و6-4.

وعلى الرغم من أن ويليامز كانت قد حققت فوزًا لافتًا الشهر الماضي في بطولة "مبادلة سيتي دي سي" المفتوحة بعد عودتها من عملية جراحية في الرحم، إلا أن أداءها في سينسيناتي لم يكن كافيًا لمواصلة المشوار.

وقالت ويليامز عقب اللقاء: "عدتُ للتو، ولن يكون كل شيء مثاليًا. استمتعتُ كثيرًا بالمباراة، وكانت هناك لحظات جيدة، لكني أحتاج إلى مزيد من العمل لاستعادة لياقتي الكاملة."

وتستعد ويليامز للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات الزوجي المختلط إلى جانب رايلي أوبيلكا.

في منافسات الرجال، خسر جاكوب فيرنلي، المصنف الثالث بين البريطانيين، أمام البلجيكي زيزو بيرجس بنتيجة 6-1 و6-4. ولم يتمكن فيرنلي من مجاراة قوة إرسال بيرجس الذي أنهى المباراة في ساعة و20 دقيقة فقط، ليتأهل لمواجهة الإيطالي لورينزو سونيجو في الدور التالي.
مواضيع ذات صلة
مبوكو تتأهل لنهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس
lebanon 24
08/08/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا العام.. جوائز مالية قياسية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس
lebanon 24
08/08/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يحقّق في أسباب عدم رصد إطلاق الصواريخ من إيران بشكل مبكّر الليلة الماضية
lebanon 24
08/08/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الحميل: سنستخدم كل المساحات المفتوحة للضغط باتجاه حل نهائي لموضوع حصرية السلاح
lebanon 24
08/08/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:46 | 2025-08-08
01:58 | 2025-08-08
00:38 | 2025-08-08
23:38 | 2025-08-07
23:00 | 2025-08-07
16:00 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24