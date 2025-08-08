بطولة سينسيناتي المفتوحة.. خروج مبكر لبولتر وويليامز

Advertisement

شهد اليوم الأول من بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس سلسلة من الخيبات للبريطانيين والمخضرمين، مع خروج اللاعبة كاتي بولتر من الدور الأول بعد خسارتها أمام الصربية أولغا دانيلوفيتش بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-0 و7-5.البداية المتعثرة للاعبة البالغة من العمر 29 عامًا كلّفتها فرصة لقاء مواطنتها إيما رادوكانو في الدور الثاني، بعدما خسرت دون إحراز أي شوط. وعلى الرغم من انتفاضتها في ، فإنها لم تنجح في كسر زخم دانيلوفيتش التي حسمت اللقاء.بخروجها، تراجعت بولتر إلى المركز الخمسين عالميًا في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، خلف رادوكانو (المركز 39) وسوناي كارتال (المركز 48)، لتصبح ثالثة بريطانيًا في التصنيف العالمي.ومن المقرر أن تواجه رادوكانو، التي بدأت العمل مع مدرب الإسباني رافاييل نادال السابق فرانسيس رويج، أولغا دانيلوفيتش في مواجهة مرتقبة بالدور الثاني.في مباراة أخرى، ودّعت فينوس ويليامز، صاحبة الـ45 عامًا، البطولة من الدور الأول بعد خسارتها أمام جيسيكا بوزاس مانيرو بمجموعتين متتاليتين، 6-4 و6-4.وعلى الرغم من أن ويليامز كانت قد حققت فوزًا لافتًا الشهر الماضي في بطولة "مبادلة سيتي دي سي" المفتوحة بعد عودتها من عملية جراحية في الرحم، إلا أن أداءها في سينسيناتي لم يكن كافيًا لمواصلة المشوار.وقالت ويليامز عقب اللقاء: "عدتُ للتو، ولن يكون كل شيء مثاليًا. استمتعتُ كثيرًا بالمباراة، وكانت هناك لحظات جيدة، لكني أحتاج إلى مزيد من العمل لاستعادة لياقتي الكاملة."وتستعد ويليامز للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات الزوجي المختلط إلى جانب رايلي أوبيلكا.في منافسات الرجال، خسر جاكوب فيرنلي، المصنف الثالث بين ، أمام البلجيكي زيزو بيرجس بنتيجة 6-1 و6-4. ولم يتمكن فيرنلي من مجاراة قوة إرسال بيرجس الذي أنهى المباراة في ساعة و20 دقيقة فقط، ليتأهل لمواجهة لورينزو سونيجو في الدور التالي.