سلوت يرفض التعليق على صفقة إيزاك

رفض مدرب ، التعليق على التكهنات بشأن تعاقد " " مع ألكسندر إيزاك، مهاجم ، معربا عن رضاه عن تشكيلة فريقه الحالية.

ولدى سؤاله عن إيزاك، قال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة: "كما تعلمون، من وجهة نظري، أعتقد أن كل مدرب يعمل بهذه الطريقة، لا ينبغي أن نتحدث مطلقا عن لاعبين ليسوا من الفريق. يمكنني التحدث عن ، الذي تعاقدنا معه والذي قدم أداء رائعا حتى الآن".



وأضاف المدرب في تصريحاته: "نحن سعداء جدا بالفريق، ولدينا كل الأسباب لنشعر بالابتهاج لأننا فزنا بالدوري الموسم الماضي. صحيح أن بعض اللاعبين رحلوا عنا، لكننا تعاقدنا أيضا مع عناصر جديدة، واللاعبون الشباب يقدمون أداء جيدا".



وتابع: "في الوقت الحالي، قد يرحل داروين، لكن الأمور لم يتم حسمها بعد، لذا ينبغي علينا الانتظار بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من الأمر، ولكن هناك احتمال كبير لرحيله". (روسيا اليوم)