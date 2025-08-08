29
رياضة
عن غير قصد.. لاعب شهير يفضح علاقة زميله بمغنية أرجنتينية (صورة)
Lebanon 24
08-08-2025
|
16:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبّب قائد
برشلونة
، رونالد أراوخو، عن غير قصد في تأجيج الشائعات حول علاقة عاطفية تجمع زميله لامين يامال بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول وفضحه، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو عبر "إنستغرام" ظهر فيه هاتف يامال، وقد وُضعت صورة الفنانة كخلفية للشاشة.
وتتواصل الأصداء المثيرة لاحتفال يامال بعيد ميلاده الثامن عشر، بدءًا من الاستعانة بأشخاص أقزام في الحفل، وصولًا إلى التكهنات المتزايدة بشأن علاقته بنيكي نيكول.
وفي الفيديو الذي نشره أراوخو، قائد برشلونة حالياً بعد سحب الشارة من الحارس
مارك أندريه
تير شتيغن
، كان الهدف هو التركيز على الحذاء البرّاق الذي كان يرتديه لامين، لكن المتابعين انتبهوا إلى شاشة هاتفه والتي تظهر صورة
المغنية
الأرجنتينية التي تكبره بستة أعوام.
وولدت نيكي نيكول، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو، في روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس الأسطورة
ليونيل ميسي
، وأصبحت من أشهر الفنانات في أميركا الجنوبية.
