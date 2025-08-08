عن غير قصد.. لاعب شهير يفضح علاقة زميله بمغنية أرجنتينية (صورة)

Advertisement

وتتواصل الأصداء المثيرة لاحتفال يامال بعيد ميلاده الثامن عشر، بدءًا من الاستعانة بأشخاص أقزام في الحفل، وصولًا إلى التكهنات المتزايدة بشأن علاقته بنيكي نيكول.وفي الفيديو الذي نشره أراوخو، قائد برشلونة حالياً بعد سحب الشارة من الحارس ، كان الهدف هو التركيز على الحذاء البرّاق الذي كان يرتديه لامين، لكن المتابعين انتبهوا إلى شاشة هاتفه والتي تظهر صورة الأرجنتينية التي تكبره بستة أعوام.وولدت نيكي نيكول، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو، في روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس الأسطورة ، وأصبحت من أشهر الفنانات في أميركا الجنوبية.