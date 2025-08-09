بطل UFC يكشف: قاتل متسلسل حاول قتلي

Advertisement

كشف بطل الوزن المتوسط السابق في UFC حقائق مروعة بأنه نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال على يد رجل يدعى الآن أنه قاتل متسلسل شهير مسؤول عن سلسلة من الجرائم غير المحلولة في شمال .ظهرت هذه المعلومات بعد مقابلة في السجن مع سجين، معروف في باسم "قاتل المطرقة"، يقضي حالياً عقوبة بالسجن بتهم غير ذات صلة بالاغتصاب والقتل والحرق العمد.رد بيسبينغ، البالغ من العمر 46 عاماً، على هذه الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن عادت القصة إلى الظهور في وسائل الإعلام "أين رأيت ذلك؟ لقد حدث ذلك بالفعل"، كتب على إكس، ردًا على مستخدم أشار إلى المقابلة.قال المقاتل السابق إن الحادث وقع في عام 1996، عندما كان عمره 17 عامًا فقط. زعم أن رجلًا مقنعًا اقتحم شقته في أحد أمسيات الصيف وحاول مهاجمته بمطرقة، تمكن بيسبينغ من صد المهاجم والهروب، لم تؤد القضية إلى أية إجراءات قانونية معروفة في ذلك الوقت. (العربية)