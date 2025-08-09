أسطورة WWE فيكتوريا تكشف عن حادثة محرجة في يومها الأول مع الشركة

Advertisement

كشفت أسطورة المصارعة الأميركية فيكتوريا، التي مثّلت WWE بين عامي 2000 و2009، عن تعرضها لموقف محرج في يومها الأول داخل العالمي، حين طُردت من غرفة تبديل ملابس السيدات واضطرت لتغيير ملابسها في خزانة عامل النظافة.وفي مقابلة مع WrestlingNews.co، أوضحت فيكتوريا، واسمها الحقيقي فارون، أنها فوجئت بإخراج أغراضها من الغرفة، قبل أن تبلغها إحدى المصارعات بأن المكان مخصص فقط للمتعاقدات، رغم أنها كانت قد وقّعت عقدًا لمدة ثلاث سنوات.وأضافت أنها علمت لاحقًا أن السبب وراء ذلك كان حذر المصارعات، بعدما شهدت الشركة سابقًا سرقات من بعض الفتيات المستقدمات من خارج الوسط الرياضي.فيكتوريا، التي انتقلت لاحقًا إلى TNA باسم "تارا" واشتهرت بحمل ضخم أطلقت عليه اسم "السم"، لم تُدخل بعد قاعة مشاهير WWE، رغم أن كثيرين يرون الأمر مسألة وقت، خصوصًا أنها لا تزال مرتبطة بعقد أسطورة مع الشركة وتشارك في فعالياتها.