أسطورة WWE فيكتوريا تكشف عن حادثة محرجة في يومها الأول مع الشركة
Lebanon 24
09-08-2025
|
12:40
A-
A+
كشفت أسطورة المصارعة الأميركية فيكتوريا، التي مثّلت WWE بين عامي 2000 و2009، عن تعرضها لموقف محرج في يومها الأول داخل
اتحاد المصارعة
العالمي، حين طُردت من غرفة تبديل ملابس السيدات واضطرت لتغيير ملابسها في خزانة عامل النظافة.
وفي مقابلة مع WrestlingNews.co، أوضحت فيكتوريا، واسمها الحقيقي
ليزا ماري
فارون، أنها فوجئت بإخراج أغراضها من الغرفة، قبل أن تبلغها إحدى المصارعات بأن المكان مخصص فقط للمتعاقدات، رغم أنها كانت قد وقّعت عقدًا لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أنها علمت لاحقًا أن السبب وراء ذلك كان حذر المصارعات، بعدما شهدت الشركة سابقًا سرقات من بعض الفتيات المستقدمات من خارج الوسط الرياضي.
فيكتوريا، التي انتقلت لاحقًا إلى TNA باسم "تارا" واشتهرت بحمل
عنكبوت
ضخم أطلقت عليه اسم "السم"، لم تُدخل بعد قاعة مشاهير WWE، رغم أن كثيرين يرون الأمر مسألة وقت، خصوصًا أنها لا تزال مرتبطة بعقد أسطورة مع الشركة وتشارك في فعالياتها.
