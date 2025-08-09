Advertisement

رياضة

محمد صلاح ينعى "بيليه الفلسطيني" ويتساءل عن ظروف مقتله

Lebanon 24
09-08-2025 | 13:25
علّق النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على وفاة اللاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه الفلسطيني"، والذي قضى جراء غارة إسرائيلية أثناء انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، وفق ما أفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
صلاح أعاد نشر تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي رثت العبيد، وكتب متسائلًا: "هل يمكنكم إخبارنا كيف تُوفي.. وأين.. ولماذا؟"، في إشارة إلى ملابسات الحادث.

العبيد، الذي رحل عن عمر 41 عامًا، كان واحدًا من أبرز نجوم الكرة الفلسطينية، حيث سجّل أكثر من 100 هدف خلال مسيرته، وخاض 24 مباراة دولية مع منتخب "الفدائي"، أحرز خلالها هدفين. وتشير تقارير محلية إلى أنه كان يحاول تأمين وجبة لأطفاله الخمسة حين أصيب برصاصة قاتلة.
