محمد صلاح ينعى "بيليه الفلسطيني" ويتساءل عن ظروف مقتله

صلاح أعاد نشر تغريدة لكرة القدم (يويفا) التي رثت العبيد، وكتب متسائلًا: "هل يمكنكم إخبارنا كيف تُوفي.. وأين.. ولماذا؟"، في إشارة إلى ملابسات الحادث.العبيد، الذي رحل عن عمر 41 عامًا، كان واحدًا من أبرز نجوم ، حيث سجّل أكثر من 100 هدف خلال مسيرته، وخاض 24 مباراة دولية مع منتخب "الفدائي"، أحرز خلالها هدفين. وتشير تقارير محلية إلى أنه كان يحاول تأمين وجبة لأطفاله الخمسة حين أصيب برصاصة قاتلة.