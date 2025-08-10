تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد

Advertisement

أكد المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن والمدرب السابق لمانشستر يونايتد، أن النجم "لم يكن المشكلة أبداً" خلال فترة وجوده في أولد ترافورد، موجهاً انتقاداً مبطناً لإدارة النادي.وعلى الرغم من الحديث عن توتر العلاقة بين الطرفين قبل رحيل إلى النصر السعودي، قال تين هاج في تصريحات عقب خسارة فريقه الودية أمام تشيلسي 0-2:"بالنسبة لي، لا توجد مشكلة، لم يكن هو المشكلة قط. ما حدث أصبح من الماضي، وبعد ذلك فزنا ببطولتين مع . أتمنى له كل التوفيق في ".ويواصل رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، تألقه في الملاعب ، وكان آخرها تسجيله ثلاثية في فوز النصر 4-0 على ريو آفي ودياً.