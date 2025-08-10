31
رياضة
تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد
Lebanon 24
10-08-2025
|
04:20
أكد المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن والمدرب السابق لمانشستر يونايتد، أن النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
"لم يكن المشكلة أبداً" خلال فترة وجوده في أولد ترافورد، موجهاً انتقاداً مبطناً لإدارة النادي.
وعلى الرغم من الحديث عن توتر العلاقة بين الطرفين قبل رحيل
رونالدو
إلى النصر السعودي، قال تين هاج في تصريحات عقب خسارة فريقه الودية أمام تشيلسي 0-2:
"بالنسبة لي، لا توجد مشكلة، لم يكن هو المشكلة قط. ما حدث أصبح من الماضي، وبعد ذلك فزنا ببطولتين مع
مانشستر يونايتد
. أتمنى له كل التوفيق في
المستقبل
".
ويواصل رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، تألقه في الملاعب
السعودية
، وكان آخرها تسجيله ثلاثية في فوز النصر 4-0 على ريو آفي
البرتغالي
ودياً.
