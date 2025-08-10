هذا ما فعله جماهير كريستال بالاس أثناء تكريم الراحل ديوغو جوتا! (فيديو)

Advertisement

تعرضت وقفة الصمت التي أقيمت لتكريم نجم الراحل ، قبل مباراة درع المجتمع بين ليفربول وكريستال بالاس، لمقاطعة من بعض مشجعي بالاس الذين استهجنوا الوقفة، مما دفع الحكم إلى إنهائها بعد 10 ثوانٍ فقط.fans unveil a tribute to Diogo Jota while singing You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/hzNjKgwLfi— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 10, 2025وأسفر الحادث عن مشاهد مؤلمة للاعبين والجماهير، في حين أعلن ليفربول عن حجب الرقم 20، رقم ، بشكل دائم مع شعار "Forever 20" على قمصان الفريق هذا الموسم.يذكر أن ديوغو جوتا وشقيقه توفيا في حادث سير مروع بإسبانيا في حزيران الماضي، ما ترك أثرًا حزينًا في أوساط .