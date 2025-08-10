Advertisement

هذا ما فعله جماهير كريستال بالاس أثناء تكريم الراحل ديوغو جوتا! (فيديو)

Lebanon 24
10-08-2025 | 23:00
تعرضت وقفة الصمت التي أقيمت لتكريم نجم ليفربول الراحل ديوغو جوتا، قبل مباراة درع المجتمع بين ليفربول وكريستال بالاس، لمقاطعة من بعض مشجعي بالاس الذين استهجنوا الوقفة، مما دفع الحكم إلى إنهائها بعد 10 ثوانٍ فقط.
liverpool fans unveil a tribute to Diogo Jota while singing You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/hzNjKgwLfi

— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 10, 2025


وأسفر الحادث عن مشاهد مؤلمة للاعبين والجماهير، في حين أعلن ليفربول عن حجب الرقم 20، رقم جوتا، بشكل دائم مع شعار "Forever 20" على قمصان الفريق هذا الموسم.

يذكر أن ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا توفيا في حادث سير مروع بإسبانيا في حزيران الماضي، ما ترك أثرًا حزينًا في أوساط كرة القدم.
