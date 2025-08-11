Advertisement

رياضة

غريليش ينتقل إلى إيفرتون على سبيل الإعارة

Lebanon 24
11-08-2025 | 08:30
أفاد الصحفي فابريزيو رومانو بأن مانشستر سيتي وإيفرتون توصلا إلى اتفاق لإعارة الجناح الإنكليزي جاك غريليش إلى إيفرتون للموسم المقبل، مع بند جزائي يقارب 50 مليون جنيه إسترليني. ووافق غريليش على الصفقة، ومن المتوقع أن يخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.
ويأتي هذا الانتقال في وقت يسعى فيه اللاعب الدولي الإنكليزي للحصول على دقائق لعب أكثر استعدادًا لكأس العالم 2026، بعد موسم شارك فيه أساسيًا في سبع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما غاب عن قائمة كأس العالم للأندية.

وكان غريليش قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2021 قادمًا من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، وخاض منذ ذلك الحين 157 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

 
 
