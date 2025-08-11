غريليش ينتقل إلى إيفرتون على سبيل الإعارة

Advertisement

أفاد الصحفي فابريزيو رومانو بأن وإيفرتون توصلا إلى اتفاق لإعارة الجناح الإنكليزي جاك غريليش إلى للموسم المقبل، مع بند جزائي يقارب 50 مليون جنيه إسترليني. ووافق غريليش على الصفقة، ومن المتوقع أن يخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.ويأتي هذا الانتقال في وقت يسعى فيه اللاعب الدولي الإنكليزي للحصول على دقائق لعب أكثر استعدادًا لكأس العالم 2026، بعد موسم شارك فيه أساسيًا في سبع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما غاب عن قائمةوكان غريليش قد انضم إلى سيتي عام 2021 قادمًا من مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، وخاض منذ ذلك الحين 157 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة.