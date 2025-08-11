30
رياضة
هذا اللاعب خارج قائمة باريس للمباراة السوبر الأوروبية
Lebanon 24
11-08-2025
|
15:53
A-
A+
استبعد الإسباني لويس إنريكي،
المدير الفني
لباريس
سان جيرمان
، حارس المرمى
الإيطالي
الدولي جيانلويجي دوناروما من قائمة الفريق لمباراة توتنهام الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبية، ما زاد من التكهنات حول احتمال رحيله عن بطل
دوري أبطال أوروبا
.
ومن المتوقع أن يعتمد إنريكي في مواجهة توتنهام على الحارس الجديد لوكاس شيفالييه، الذي وقع عقدًا مع النادي يمتد حتى عام 2030.
ولم يجدد دوناروما عقده مع سان جيرمان بطل
فرنسا
، ويرغب في الرحيل عن الفريق والانتقال إلى
مانشستر يونايتد
الإنجليزي هذا الصيف وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا"
الإسبانية
يوم الاثنين.
وينتهي عقد دوناروما في صيف 2026، لذا يتعين على
باريس سان جيرمان
التفاوض على رحيله للحصول على مقابل مالي من صفقة انتقاله، بدلا من الانتظار والسماح له بالرحيل مجانا.
