هذا اللاعب خارج قائمة باريس للمباراة السوبر الأوروبية

استبعد الإسباني لويس إنريكي، لباريس ، حارس المرمى الدولي جيانلويجي دوناروما من قائمة الفريق لمباراة توتنهام الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبية، ما زاد من التكهنات حول احتمال رحيله عن بطل .ومن المتوقع أن يعتمد إنريكي في مواجهة توتنهام على الحارس الجديد لوكاس شيفالييه، الذي وقع عقدًا مع النادي يمتد حتى عام 2030.ولم يجدد دوناروما عقده مع سان جيرمان بطل ، ويرغب في الرحيل عن الفريق والانتقال إلى الإنجليزي هذا الصيف وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" يوم الاثنين.وينتهي عقد دوناروما في صيف 2026، لذا يتعين على التفاوض على رحيله للحصول على مقابل مالي من صفقة انتقاله، بدلا من الانتظار والسماح له بالرحيل مجانا.