Advertisement

رياضة

هذا اللاعب خارج قائمة باريس للمباراة السوبر الأوروبية

Lebanon 24
11-08-2025 | 15:53
A-
A+
Doc-P-1403570-638905499852837852.png
Doc-P-1403570-638905499852837852.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استبعد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، حارس المرمى الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما من قائمة الفريق لمباراة توتنهام الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبية، ما زاد من التكهنات حول احتمال رحيله عن بطل دوري أبطال أوروبا.
Advertisement


ومن المتوقع أن يعتمد إنريكي في مواجهة توتنهام على الحارس الجديد لوكاس شيفالييه، الذي وقع عقدًا مع النادي يمتد حتى عام 2030.



ولم يجدد دوناروما عقده مع سان جيرمان بطل فرنسا، ويرغب في الرحيل عن الفريق والانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين.



وينتهي عقد دوناروما في صيف 2026، لذا يتعين على باريس سان جيرمان التفاوض على رحيله للحصول على مقابل مالي من صفقة انتقاله، بدلا من الانتظار والسماح له بالرحيل مجانا.
مواضيع ذات صلة
لماذا يسدد لاعبو باريس سان جيرمان ركلة بداية مبارياتهم إلى خارج الملعب؟
lebanon 24
12/08/2025 02:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تم توسيع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول روسيا ردا على العقوبات الأوروبية
lebanon 24
12/08/2025 02:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حفاظا على لاعبيه.. الهلال ينسحب من كأس السوبر السعودي
lebanon 24
12/08/2025 02:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز جديد يعزز تقدم رازغاتلي أوغلو في بطولة السوبر بايك
lebanon 24
12/08/2025 02:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:10 | 2025-08-11
11:54 | 2025-08-11
08:30 | 2025-08-11
05:28 | 2025-08-11
04:30 | 2025-08-11
03:52 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24