32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
يحتوي على 30 قيراطًا من الألماس... كم يبلغ ثمن خاتم خطوبة جورجينا من كريستيانو؟
Lebanon 24
11-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا كشفت خلاله أن خاتم عارضة الأزياء
جورجينا رودريغيز
يحتوي على 30 قيراطًا من الألماس، ويُعد من المجوهرات الثمينة والفاخرة، ويتخطى سعره 3 ملايين دولار أميركي، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن قيمته تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار أميركي.
Advertisement
وكانت
جورجينا
أعلنت اقتراب زواجها الرسمي بالنجم
كريستيانو رونالدو
قائد النصر السعودي في خطوة طال انتظارها
بعد سنوات
من الترقب والتكهنات حول مستقبل علاقتهما.
وجاء الإعلان بطريقة غير مباشرة لكن لافتة حيث نشرت جورجينا صورة عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها وهي ترتدي خاتم
ألماس
فاخرا في يدها اليسرى ما اعتبر تأكيدا واضحا للخطوبة وعلقت قائلة: "نعم أوافق في هذا وفي
كل حياتي
".
مواضيع ذات صلة
مستعرضة خاتمها الألماسي الفخم... جورجينا توافق رسميًا على الزواج من كريستيانو رونالدو (صورة)
Lebanon 24
مستعرضة خاتمها الألماسي الفخم... جورجينا توافق رسميًا على الزواج من كريستيانو رونالدو (صورة)
12/08/2025 10:02:41
12/08/2025 10:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كم يبلغ عدد الخبراء الروس في محطة "بوشهر" الإيرانيّة؟
Lebanon 24
كم يبلغ عدد الخبراء الروس في محطة "بوشهر" الإيرانيّة؟
12/08/2025 10:02:41
12/08/2025 10:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقر خاتم الأنبیاء بهيئة الأركان الإيرانية: القوات المسلحة جاهزة ولن تتردد في الدفاع عن إيران وشعبها
Lebanon 24
مقر خاتم الأنبیاء بهيئة الأركان الإيرانية: القوات المسلحة جاهزة ولن تتردد في الدفاع عن إيران وشعبها
12/08/2025 10:02:41
12/08/2025 10:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيين محمد باكبور قائداً للحرس الثوري الإيراني واللواء شادماني قائداً لمقرّ "خاتم الأنبياء المركزي"
Lebanon 24
تعيين محمد باكبور قائداً للحرس الثوري الإيراني واللواء شادماني قائداً لمقرّ "خاتم الأنبياء المركزي"
12/08/2025 10:02:41
12/08/2025 10:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل انطلاق الموسم.. مباراة الدرع تكشف معاناة محمد صلاح
Lebanon 24
قبل انطلاق الموسم.. مباراة الدرع تكشف معاناة محمد صلاح
01:14 | 2025-08-12
12/08/2025 01:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أتلتكو مدريد يتعاقد مع مهاجم جديد... من هو؟
Lebanon 24
أتلتكو مدريد يتعاقد مع مهاجم جديد... من هو؟
16:10 | 2025-08-11
11/08/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا اللاعب خارج قائمة باريس للمباراة السوبر الأوروبية
Lebanon 24
هذا اللاعب خارج قائمة باريس للمباراة السوبر الأوروبية
15:53 | 2025-08-11
11/08/2025 03:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ما فعله داخل محل وشم... نجم مانشستر يونايتد يغضب جمهور ناديه (صورة)
Lebanon 24
بسبب ما فعله داخل محل وشم... نجم مانشستر يونايتد يغضب جمهور ناديه (صورة)
11:54 | 2025-08-11
11/08/2025 11:54:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غريليش ينتقل إلى إيفرتون على سبيل الإعارة
Lebanon 24
غريليش ينتقل إلى إيفرتون على سبيل الإعارة
08:30 | 2025-08-11
11/08/2025 08:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:14 | 2025-08-12
قبل انطلاق الموسم.. مباراة الدرع تكشف معاناة محمد صلاح
16:10 | 2025-08-11
أتلتكو مدريد يتعاقد مع مهاجم جديد... من هو؟
15:53 | 2025-08-11
هذا اللاعب خارج قائمة باريس للمباراة السوبر الأوروبية
11:54 | 2025-08-11
بسبب ما فعله داخل محل وشم... نجم مانشستر يونايتد يغضب جمهور ناديه (صورة)
08:30 | 2025-08-11
غريليش ينتقل إلى إيفرتون على سبيل الإعارة
05:28 | 2025-08-11
روجيه فغالي يحصد لقب السباق الثالث لتسلق الهضبة في الدبية
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 10:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 10:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 10:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24