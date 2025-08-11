يحتوي على 30 قيراطًا من الألماس... كم يبلغ ثمن خاتم خطوبة جورجينا من كريستيانو؟

Advertisement

وكانت أعلنت اقتراب زواجها الرسمي بالنجم قائد النصر السعودي في خطوة طال انتظارها من الترقب والتكهنات حول مستقبل علاقتهما.وجاء الإعلان بطريقة غير مباشرة لكن لافتة حيث نشرت جورجينا صورة عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها وهي ترتدي خاتم فاخرا في يدها اليسرى ما اعتبر تأكيدا واضحا للخطوبة وعلقت قائلة: "نعم أوافق في هذا وفي ".