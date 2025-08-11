Advertisement

رياضة

يحتوي على 30 قيراطًا من الألماس... كم يبلغ ثمن خاتم خطوبة جورجينا من كريستيانو؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 23:00
نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا كشفت خلاله أن خاتم عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز يحتوي على 30 قيراطًا من الألماس، ويُعد من المجوهرات الثمينة والفاخرة، ويتخطى سعره 3 ملايين دولار أميركي، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن قيمته تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار أميركي.
وكانت جورجينا أعلنت اقتراب زواجها الرسمي بالنجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من الترقب والتكهنات حول مستقبل علاقتهما.



وجاء الإعلان بطريقة غير مباشرة لكن لافتة حيث نشرت جورجينا صورة عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها وهي ترتدي خاتم ألماس فاخرا في يدها اليسرى ما اعتبر تأكيدا واضحا للخطوبة وعلقت قائلة: "نعم أوافق في هذا وفي كل حياتي".
