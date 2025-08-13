Advertisement

رياضة

كأنها رسالة وداع.. دوناروما يرد بقوة على إنريكي

Lebanon 24
13-08-2025 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1404054-638906656195418592.webp
Doc-P-1404054-638906656195418592.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما ما يبدو وكأنها رسالة وداع لجماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء.
Advertisement

وبعد يوم واحد من استبعاده من قائمة سان جيرمان لملاقاة توتنهام الإنجليزي غدا الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي، أصدر دوناروما بيانا إعلاميا يوضح فيه كواليس ما حدث معه خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الحارس الإيطالي في البيان الذي نشرته مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية: منذ اليوم الأول لانضمامي، بذلتُ قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، من أجل المشاركة والدفاع عن مرمى باريس سان جيرمان.
وأضاف: للأسف، قرر أحدهم أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءًا من الفريق وأساهم في نجاحه، أشعر بخيبة أمل وإحباط. أتمنى أن تتاح لي فرصة النظر في عيون الجماهير في ملعب حديقة الامراء مرة أخرى وأقول لهم وداعًا كما ينبغي، وأذا لم يحدث ذلك، فأريدكم أن تعلموا أن دعمكم ومودتكم تعني لي الكثير ولن أنساها أبدًا، سأحمل دائمًا ذكرى كل المشاعر والليالي الساحرة وذكراكم. أنتم الذين جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي.

وختم بالقول: إلى زملائي في الفريق، عائلتي الثانية، شكرًا لكم على كل معركة وكل ضحكة وكل لحظة شاركناها، ستبقون دائمًا إخوتي.كان اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة شرفًا عظيمًا.
مواضيع ذات صلة
بعد رحيله المفاجئ وانتقاله إلى "النصر" السعودي.. رسالة وداع مؤثرة من مارتينيز لجمهور برشلونة (فيديو)
lebanon 24
13/08/2025 13:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في وداع الفنان زياد الرحباني... رسالة مؤثرة جدًا من ممثلة لبنانية قديرة (فيديو)
lebanon 24
13/08/2025 13:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إنريكي: مبابي أصبح من الماضي
lebanon 24
13/08/2025 13:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس يستبعد دوناروما من قمة السوبر الأوروبي رسمياً
lebanon 24
13/08/2025 13:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:35 | 2025-08-13
01:02 | 2025-08-13
23:59 | 2025-08-12
23:00 | 2025-08-12
16:00 | 2025-08-12
15:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24