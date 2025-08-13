كأنها رسالة وداع.. دوناروما يرد بقوة على إنريكي



وبعد من استبعاده من قائمة لملاقاة الإنجليزي غدا الأربعاء في ، أصدر دوناروما بيانا إعلاميا يوضح فيه كواليس ما حدث معه خلال الفترة الأخيرة.



وكتب الحارس الإيطالي في البيان الذي نشرته مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية: منذ اليوم الأول لانضمامي، بذلتُ قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، من أجل المشاركة والدفاع عن مرمى .

وأضاف: للأسف، قرر أحدهم أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءًا من الفريق وأساهم في نجاحه، أشعر بخيبة أمل وإحباط. أتمنى أن تتاح لي فرصة النظر في عيون الجماهير في ملعب حديقة الامراء مرة أخرى وأقول لهم وداعًا كما ينبغي، وأذا لم يحدث ذلك، فأريدكم أن تعلموا أن دعمكم ومودتكم تعني لي الكثير ولن أنساها أبدًا، سأحمل دائمًا ذكرى كل المشاعر والليالي الساحرة وذكراكم. أنتم الذين جعلتموني أشعر وكأنني في .



وختم بالقول: إلى زملائي في الفريق، عائلتي الثانية، شكرًا لكم على كل معركة وكل ضحكة وكل لحظة شاركناها، ستبقون دائمًا إخوتي.كان اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة شرفًا عظيمًا.