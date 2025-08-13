35
رياضة
كأنها رسالة وداع.. دوناروما يرد بقوة على إنريكي
Lebanon 24
13-08-2025
|
02:04
وجه الحارس
الإيطالي
الدولي جيانلويجي دوناروما ما يبدو وكأنها رسالة وداع لجماهير فريق
باريس سان جيرمان الفرنسي
، يوم الثلاثاء.
وبعد
يوم واحد
من استبعاده من قائمة
سان جيرمان
لملاقاة
توتنهام
الإنجليزي غدا الأربعاء في
كأس السوبر
الأوروبي
، أصدر دوناروما بيانا إعلاميا يوضح فيه كواليس ما حدث معه خلال الفترة الأخيرة.
وكتب الحارس الإيطالي في البيان الذي نشرته مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية: منذ اليوم الأول لانضمامي، بذلتُ قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، من أجل المشاركة والدفاع عن مرمى
باريس سان جيرمان
.
وأضاف: للأسف، قرر أحدهم أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءًا من الفريق وأساهم في نجاحه، أشعر بخيبة أمل وإحباط. أتمنى أن تتاح لي فرصة النظر في عيون الجماهير في ملعب حديقة الامراء مرة أخرى وأقول لهم وداعًا كما ينبغي، وأذا لم يحدث ذلك، فأريدكم أن تعلموا أن دعمكم ومودتكم تعني لي الكثير ولن أنساها أبدًا، سأحمل دائمًا ذكرى كل المشاعر والليالي الساحرة وذكراكم. أنتم الذين جعلتموني أشعر وكأنني في
بيتي
.
وختم بالقول: إلى زملائي في الفريق، عائلتي الثانية، شكرًا لكم على كل معركة وكل ضحكة وكل لحظة شاركناها، ستبقون دائمًا إخوتي.كان اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة شرفًا عظيمًا.
