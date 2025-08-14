32
o
بيروت
36
o
طرابلس
32
o
صور
37
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
37
o
النبطية
37
o
زحلة
37
o
بعلبك
27
o
بشري
35
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
للمرّة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي
Lebanon 24
14-08-2025
|
01:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
توّج فريق
باريس سان جيرمان
الفرنسي بلقب بطولة السوبر
الأوروبي
للمرّة الأولى في تاريخه، بالفوز على توتنهام هوتسبير الإنكليزي (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.
Advertisement
ودخل بطل
دوري أبطال أوروبا
الموسم الماضي بعد تغلبه على إنتر
ميلان
الإيطالي
في النهائي بنتيجة كبيرة "5-0" ليحقق البطولة الرابعة له بعد تحقيقه للثلاثية المحلية: الدوري الفرنسي، كأس
فرنسا
والسوبر الفرنسي.
مواضيع ذات صلة
نادي دهوك يتوّج بطلاً لكأس العراق للمرّة الأولى في تاريخه
Lebanon 24
نادي دهوك يتوّج بطلاً لكأس العراق للمرّة الأولى في تاريخه
14/08/2025 11:13:15
14/08/2025 11:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان
Lebanon 24
قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان
14/08/2025 11:13:15
14/08/2025 11:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الحارس شيفالييه يقترب من "باريس سان جيرمان"
Lebanon 24
الحارس شيفالييه يقترب من "باريس سان جيرمان"
14/08/2025 11:13:15
14/08/2025 11:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تشيلسي يهزم باريس سان جيرمان 3-صفر ويحرز كأس العالم للأندية لكرة القدم
Lebanon 24
تشيلسي يهزم باريس سان جيرمان 3-صفر ويحرز كأس العالم للأندية لكرة القدم
14/08/2025 11:13:15
14/08/2025 11:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب محمد صلاح.. صحفي إسرائيلي يهاجم "يويفا": منظمة منافقة
Lebanon 24
بسبب محمد صلاح.. صحفي إسرائيلي يهاجم "يويفا": منظمة منافقة
02:36 | 2025-08-14
14/08/2025 02:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية طرابلس كرّمت بطل السباحة منذر كبارة
Lebanon 24
بلدية طرابلس كرّمت بطل السباحة منذر كبارة
02:17 | 2025-08-14
14/08/2025 02:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة خاصة وخاتم ماسي.. رومانسية فاخرة بين رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
طائرة خاصة وخاتم ماسي.. رومانسية فاخرة بين رونالدو وجورجينا
23:00 | 2025-08-13
13/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لافتة تثير التفاعل في افتتاح السوبر الأوروبي.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لافتة تثير التفاعل في افتتاح السوبر الأوروبي.. ما قصتها؟
16:40 | 2025-08-13
13/08/2025 04:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تغريدة محمد صلاح.. إجراء من "يويفا" لمساندة أطفال غزة
Lebanon 24
بعد تغريدة محمد صلاح.. إجراء من "يويفا" لمساندة أطفال غزة
14:17 | 2025-08-13
13/08/2025 02:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
11:01 | 2025-08-13
13/08/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في لبنان: ممنوع تسليم السلاح.. وهذا ما سيسمعه من عون
Lebanon 24
لاريجاني في لبنان: ممنوع تسليم السلاح.. وهذا ما سيسمعه من عون
10:01 | 2025-08-13
13/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:36 | 2025-08-14
بسبب محمد صلاح.. صحفي إسرائيلي يهاجم "يويفا": منظمة منافقة
02:17 | 2025-08-14
بلدية طرابلس كرّمت بطل السباحة منذر كبارة
23:00 | 2025-08-13
طائرة خاصة وخاتم ماسي.. رومانسية فاخرة بين رونالدو وجورجينا
16:40 | 2025-08-13
لافتة تثير التفاعل في افتتاح السوبر الأوروبي.. ما قصتها؟
14:17 | 2025-08-13
بعد تغريدة محمد صلاح.. إجراء من "يويفا" لمساندة أطفال غزة
10:00 | 2025-08-13
نادي النجمة يطلق "عصرًا ذهبياً جديداً".. وخطة تطوير شاملة
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 11:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 11:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 11:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24