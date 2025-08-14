للمرّة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي

Advertisement

توّج فريق الفرنسي بلقب بطولة السوبر للمرّة الأولى في تاريخه، بالفوز على توتنهام هوتسبير الإنكليزي (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.ودخل بطل الموسم الماضي بعد تغلبه على إنتر في النهائي بنتيجة كبيرة "5-0" ليحقق البطولة الرابعة له بعد تحقيقه للثلاثية المحلية: الدوري الفرنسي، كأس والسوبر الفرنسي.