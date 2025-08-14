Advertisement

للمرّة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي

Lebanon 24
14-08-2025 | 01:18
توّج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب بطولة السوبر الأوروبي للمرّة الأولى في تاريخه، بالفوز على توتنهام هوتسبير الإنكليزي (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.
ودخل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تغلبه على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي بنتيجة كبيرة "5-0" ليحقق البطولة الرابعة له بعد تحقيقه للثلاثية المحلية: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا والسوبر الفرنسي.
 
