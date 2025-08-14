Advertisement

رياضة

النصر السعودي يحسم صفقة كينغسلي كومان

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:59
أتم نادي النصر السعودي اتفاقه مع بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان بدءاً من الموسم المقبل، في صفقة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن بايرن منح كومان الضوء الأخضر للسفر إلى السعودية، حيث سيخضع للكشف الطبي قبل التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات.

وتعد هذه الصفقة ثالث تعاقد أجنبي للنصر هذا الصيف، بعد ضم البرتغالي جواو فيليكس من تشلسي، والإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر من برشلونة.
