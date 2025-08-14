النصر السعودي يحسم صفقة كينغسلي كومان

Advertisement

أتم نادي النصر السعودي اتفاقه مع الألماني للتعاقد مع النجم الفرنسي كينغسلي بدءاً من الموسم المقبل، في صفقة تبلغ قيمتها 30 مليون .وكشف الصحفي فابريزيو رومانو أن منح كومان الضوء الأخضر للسفر إلى ، حيث سيخضع للكشف الطبي قبل التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات.وتعد هذه الصفقة ثالث تعاقد أجنبي للنصر هذا الصيف، بعد ضم جواو فيليكس من تشلسي، والإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر من .