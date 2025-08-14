33
رياضة
النصر السعودي يحسم صفقة كينغسلي كومان
Lebanon 24
14-08-2025
|
09:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أتم نادي النصر السعودي اتفاقه مع
بايرن ميونيخ
الألماني للتعاقد مع النجم الفرنسي كينغسلي
كومان
بدءاً من الموسم المقبل، في صفقة تبلغ قيمتها 30 مليون
يورو
.
وكشف الصحفي
الإيطالي
فابريزيو رومانو أن
بايرن
منح كومان الضوء الأخضر للسفر إلى
السعودية
، حيث سيخضع للكشف الطبي قبل التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات.
وتعد هذه الصفقة ثالث تعاقد أجنبي للنصر هذا الصيف، بعد ضم
البرتغالي
جواو فيليكس من تشلسي، والإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر من
برشلونة
.
