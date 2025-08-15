أوبيكينا تحسم مباراة كأس روسيا بطرد لاعب روستوف

Advertisement

أقدمت الحكم الروسية أوبيكينا على طرد لاعب فريق روستوف محمد محبي، بعد أن لمسها خلال مباراة فريقه أمام نيجني نوفغورود ضمن منافسات كأس .وبحسب ما نقل موقع Sports.ru، جاء الطرد في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، حيث حصل محبي على البطاقة الصفراء الثانية إثر لمسه للحكمة، ليغادر الملعب ويترك فريقه بتسعة لاعبين، خاصة أن المدافع ألكسندر تاراسوف كان قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 73.وانتهت المباراة بفوز باري نيجني نوفغورود بنتيجة 1-0، سجل هدفها الوحيد لاعب الوسط خوان بوسيلي في الدقيقة 74.تعد أوبيكينا، البالغة 36 عاما، حكمة دولية معتمدة من " "، وأدارت العديد من المباريات للفرق الرجالية، كما دخلت التاريخ عام 2023 عندما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في كأس روسيا. (روسيا اليوم)