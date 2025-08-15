Advertisement

رياضة

أوبيكينا تحسم مباراة كأس روسيا بطرد لاعب روستوف

Lebanon 24
15-08-2025 | 01:00
أقدمت الحكم الروسية فيرا أوبيكينا على طرد لاعب فريق روستوف محمد محبي، بعد أن لمسها خلال مباراة فريقه أمام باري نيجني نوفغورود ضمن منافسات كأس روسيا لكرة القدم.
وبحسب ما نقل موقع Sports.ru، جاء الطرد في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، حيث حصل محبي على البطاقة الصفراء الثانية إثر لمسه للحكمة، ليغادر الملعب ويترك فريقه بتسعة لاعبين، خاصة أن المدافع ألكسندر تاراسوف كان قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 73.

وانتهت المباراة بفوز باري نيجني نوفغورود بنتيجة 1-0، سجل هدفها الوحيد لاعب الوسط خوان بوسيلي في الدقيقة 74.

تعد أوبيكينا، البالغة 36 عاما، حكمة دولية معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأدارت العديد من المباريات للفرق الرجالية، كما دخلت التاريخ عام 2023 عندما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في كأس روسيا. (روسيا اليوم)
