قرعة دوري أبطال آسيا 2025 تكشف مواجهات قوية ومثيرة
15-08-2025
07:35
أُجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الآسيوي
لكرة القدم
بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة مرحلة الدوري في
دوري
أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وأسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة.
ويشارك في البطولة 24 فريقًا، يخوض كل فريق 8 مباريات (أربع على أرضه وأربع خارجها)، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر بين 2 و11 آذار 2026. أما الأدوار النهائية فستُقام بنظام التجمع في
السعودية
من دور الثمانية حتى النهائي بين 17 و25 نيسان 2026.
وفق القرعة، سيواجه الهلال السعودي السد
القطري
، الشرطة
العراقي
، الدحيل القطري، والوحدة الإماراتي على أرضه، بينما يلعب خارج ملعبه مع شباب الأهلي الإماراتي، ناساف الأوزبكي، الشارقة الإماراتي والغرافة القطري. وسيخوض اتحاد جدة والأهلي حامل اللقب مواجهات مماثلة ضد الفرق نفسها بتوزيع متنوع بين المباريات المحلية والخارجية.
وتضم القرعة أيضًا مجموعات قوية أخرى تضم السد القطري، الدحيل والغرافة القطريين، الشباب والشارقة والوحدة الإماراتيين، بالإضافة إلى الشرطة العراقي وتراكتور
الإيراني
، ما يعد بموسم آسيوي حافل بالإثارة والتنافس القوي.
