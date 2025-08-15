29
رياضة
ليفربول يعلن إعارة نجمه الشاب رغم تجديد عقده: فرصة ذهبية للتألق!
Lebanon 24
15-08-2025
|
14:00
A-
A+
أعلن
نادي ليفربول
رسمياً إعارة لاعبه الشاب لوكا ستيفنسون إلى دندي
يونايتد
لموسم 2023-2024، رغم توقيعه مؤخراً عقداً جديداً مع "
الريدز
"، في خطوة تؤكد ثقة النادي الكبيرة بمستقبله.
ويأمل
ليفربول
أن تمنح فترة الإعارة ستيفنسون فرصة اللعب بانتظام وتطوير مهاراته، بعد أن أظهر أداءً مميزاً الموسم الماضي مع دندي يونايتد وحصد
جائزة أفضل لاعب
شاب في الدوري الاسكتلندي الممتاز.
وانضم ستيفنسون إلى
أكاديمية
ليفربول قادماً من سندرلاند تحت 15 عاماً، وشارك في أربع مباريات ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، استعداداً للانطلاق القوي في تجربة جديدة على أرض الملعب.
