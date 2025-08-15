Advertisement

رياضة

ليفربول يعلن إعارة نجمه الشاب رغم تجديد عقده: فرصة ذهبية للتألق!

Lebanon 24
15-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1405142-638908855128579122.png
Doc-P-1405142-638908855128579122.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي ليفربول رسمياً إعارة لاعبه الشاب لوكا ستيفنسون إلى دندي يونايتد لموسم 2023-2024، رغم توقيعه مؤخراً عقداً جديداً مع "الريدز"، في خطوة تؤكد ثقة النادي الكبيرة بمستقبله.
Advertisement

ويأمل ليفربول أن تمنح فترة الإعارة ستيفنسون فرصة اللعب بانتظام وتطوير مهاراته، بعد أن أظهر أداءً مميزاً الموسم الماضي مع دندي يونايتد وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الاسكتلندي الممتاز.

وانضم ستيفنسون إلى أكاديمية ليفربول قادماً من سندرلاند تحت 15 عاماً، وشارك في أربع مباريات ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، استعداداً للانطلاق القوي في تجربة جديدة على أرض الملعب.
مواضيع ذات صلة
تأثير رفع العقوبات عن سوريا على لبنان: فرصة ذهبية أم تحدٍ جديد؟
lebanon 24
16/08/2025 02:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تعليق لافت لدي خيا بعد تجديد رونالدو لعقده مع النصر السعودي!
lebanon 24
16/08/2025 02:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية أضاع فرصا كثيرة وذهب ضحيته كثيرون وجاء الوقت اليوم لإنهائه
lebanon 24
16/08/2025 02:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهز فرصة وجودها وحدها… فخنقها وسرق مصوغاتها الذهبية
lebanon 24
16/08/2025 02:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-15
09:28 | 2025-08-15
07:35 | 2025-08-15
04:26 | 2025-08-15
01:00 | 2025-08-15
23:00 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24