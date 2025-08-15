ليفربول يعلن إعارة نجمه الشاب رغم تجديد عقده: فرصة ذهبية للتألق!

Advertisement

أعلن رسمياً إعارة لاعبه الشاب لوكا ستيفنسون إلى دندي لموسم 2023-2024، رغم توقيعه مؤخراً عقداً جديداً مع " "، في خطوة تؤكد ثقة النادي الكبيرة بمستقبله.ويأمل أن تمنح فترة الإعارة ستيفنسون فرصة اللعب بانتظام وتطوير مهاراته، بعد أن أظهر أداءً مميزاً الموسم الماضي مع دندي يونايتد وحصد شاب في الدوري الاسكتلندي الممتاز.وانضم ستيفنسون إلى ليفربول قادماً من سندرلاند تحت 15 عاماً، وشارك في أربع مباريات ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، استعداداً للانطلاق القوي في تجربة جديدة على أرض الملعب.