بعد مباراة فريقه ليفربول.. صلاح يبكي إليكم السبب

في افتتاح مباريات الموسم الجديد بالدوري الإنكليزي الممتاز، انهمرت دموع النجم عقب مباراة فريقه أمام بورنموث أمس الجمعة على ملعب آنفيلد.وكانت المباراة عاطفية لجماهير ولاعبي ليفربول الذين قاموا بتكريم زميلهم الراحل، دييغو ، قبل وبعد المباراة.وأظهرت اللقطات صلاح، الذي سجل هدفاً في الفوز 4-2، وهو يبكي عقب نهاية المباراة، إذ بدا النجم المصري متأثراً بهتافات الجماهير لزميله الراحل جوتا.وقبيل المباراة، صدحت جماهير ليفربول بأغنيتهم الشهيرة "لن تمشي وحدك أبداً"، ورفعت الأعلام التي تحمل صورة جوتا، بينما تجمع اللاعبون في دائرة منتصف الملعب، وعند صافرة النهاية، غنّت الجماهير باسم الراحل البرتغالي مجددًا.ووقف الجميع دقيقة صمت، فيما رفعت جماهير ليفربول لوحة بكل من الأخضر والأحمر والأبيض كُتب عليها "DJ20" نسبة إلى جوتا ورقم قميصه مع ليفربول.وتوفى جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في الثالث من في حادث سير بشمال ، بعد 11 يومًا فقط من زواج لاعب ليفربول السابق من حبيبته وأم أطفاله، وعقب ختام موسم شهد تتويجه بالدوري مع ليفربول ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال.(العربية)