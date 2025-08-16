31
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
فليك منزعج
Lebanon 24
16-08-2025
23:55
أبدى الألماني
هانز فليك
، مدرب
برشلونة
، امتعاضه من أداء فريقه أمام
ريال مايوركا
رغم الفوز بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار الدفاع عن لقب
الدوري الإسباني
.
المباراة شهدت تفوقًا عدديًا واضحًا لبرشلونة بعد طرد ثنائي
مايوركا
مانو مورلانيس وفيدات موريكي في الشوط الأول، إلا أن الأداء الكتالوني لم يقنع مدربه. وقال
فليك
: "هذه 3 نقاط مهمة، لكنني لم أستمتع بالمباراة. بعد التقدم 2-0 وحالتي الطرد انخفض مستوى الفريق بشكل مبالغ فيه، وهذا غير مقبول".
اعتبر المدرب الألماني أن لاعبيه لم يقدموا سوى 50% أو 60% من طاقتهم: "هذا ليس كافيًا، أريد أن أرى عقلية مختلفة من فريقي".
وبشأن اعتراض لاعبي مايوركا على هدف فيران توريس، أوضح فليك: "أقول دائمًا للاعبي فريقي ألا يتوقفوا حتى يوقف الحكم المباراة، الحكم وحده يقرر. لكنني أتفهم استياء المنافس".
وختم تصريحاته بالثناء على إيريك
غارسيا
الذي شارك أساسيًا بدلاً من جول
كوندي
: "قدم أداءً رائعًا في فترة الإعداد، واستحق المشاركة".
