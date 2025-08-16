Advertisement

فليك منزعج

Lebanon 24
16-08-2025 | 23:55
أبدى الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، امتعاضه من أداء فريقه أمام ريال مايوركا رغم الفوز بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني.
المباراة شهدت تفوقًا عدديًا واضحًا لبرشلونة بعد طرد ثنائي مايوركا مانو مورلانيس وفيدات موريكي في الشوط الأول، إلا أن الأداء الكتالوني لم يقنع مدربه. وقال فليك: "هذه 3 نقاط مهمة، لكنني لم أستمتع بالمباراة. بعد التقدم 2-0 وحالتي الطرد انخفض مستوى الفريق بشكل مبالغ فيه، وهذا غير مقبول".

اعتبر المدرب الألماني أن لاعبيه لم يقدموا سوى 50% أو 60% من طاقتهم: "هذا ليس كافيًا، أريد أن أرى عقلية مختلفة من فريقي".

وبشأن اعتراض لاعبي مايوركا على هدف فيران توريس، أوضح فليك: "أقول دائمًا للاعبي فريقي ألا يتوقفوا حتى يوقف الحكم المباراة، الحكم وحده يقرر. لكنني أتفهم استياء المنافس".

وختم تصريحاته بالثناء على إيريك غارسيا الذي شارك أساسيًا بدلاً من جول كوندي: "قدم أداءً رائعًا في فترة الإعداد، واستحق المشاركة".
05:27 | 2025-08-17
04:26 | 2025-08-17
03:42 | 2025-08-17
00:59 | 2025-08-17
23:00 | 2025-08-16
16:18 | 2025-08-16
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24