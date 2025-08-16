فليك منزعج

Advertisement

المباراة شهدت تفوقًا عدديًا واضحًا لبرشلونة بعد طرد ثنائي مانو مورلانيس وفيدات موريكي في الشوط الأول، إلا أن الأداء الكتالوني لم يقنع مدربه. وقال : "هذه 3 نقاط مهمة، لكنني لم أستمتع بالمباراة. بعد التقدم 2-0 وحالتي الطرد انخفض مستوى الفريق بشكل مبالغ فيه، وهذا غير مقبول".اعتبر المدرب الألماني أن لاعبيه لم يقدموا سوى 50% أو 60% من طاقتهم: "هذا ليس كافيًا، أريد أن أرى عقلية مختلفة من فريقي".وبشأن اعتراض لاعبي مايوركا على هدف فيران توريس، أوضح فليك: "أقول دائمًا للاعبي فريقي ألا يتوقفوا حتى يوقف الحكم المباراة، الحكم وحده يقرر. لكنني أتفهم استياء المنافس".وختم تصريحاته بالثناء على إيريك الذي شارك أساسيًا بدلاً من جول : "قدم أداءً رائعًا في فترة الإعداد، واستحق المشاركة".