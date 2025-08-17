Advertisement

رياضة

عن 89 عامًا.. وفاة أسطورة الكريكيت الاسترالي

Lebanon 24
17-08-2025 | 04:26
توفي أسطورة الكريكيت الأسترالي بوب سيمبسون عن عمر ناهز 89 عامًا، وفق ما أُعلن صباح السبت، فيما لم يُكشف بعد عن سبب الوفاة.
قاد سيمبسون منتخب بلاده بين موسمي 1963/1964 و1967/1968، ثم عاد ليقوده مجددًا في موسم 1977/1978، قبل أن يتولى تدريب الفريق الوطني بين عامي 1986 و1996، حيث أسهم في ترسيخ مسيرة نجاح أستراليا في اللعبة.

في بيان نعي، وصف رئيس اتحاد الكريكيت الأسترالي مايك بيرد سيمبسون بأنه "أحد أعظم لاعبي الكريكيت الأستراليين"، مشيدًا بمهاراته كلاعب شامل وبدوره كقائد ومدرب شكّل جيلًا ذهبيًا للرياضة.

وخلال مباراة أستراليا وجنوب أفريقيا في بطولة T20، وقف اللاعبون دقيقة صمت حدادًا على روحه وارتدوا شارات سوداء تكريمًا له. كما تواصلت موجة التعازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره المشجعون "عملاقًا حقيقيًا" و"أبًا للكرة الحديثة" في أستراليا.

بدوره، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في رسالة وداع: "لقد ترك بوب سيمبسون إرثًا خالدًا لاعبًا وقائدًا ومدربًا، سيظل اسمه محفورًا في تاريخ اللعبة التي أحبها".
