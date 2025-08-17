عن 89 عامًا.. وفاة أسطورة الكريكيت الاسترالي

Advertisement

توفي أسطورة الكريكيت بوب سيمبسون عن عمر ناهز 89 عامًا، وفق ما أُعلن صباح السبت، فيما لم يُكشف بعد عن سبب الوفاة.قاد سيمبسون منتخب بلاده بين موسمي 1963/1964 و1967/1968، ثم عاد ليقوده مجددًا في موسم 1977/1978، قبل أن يتولى تدريب الفريق الوطني بين عامي 1986 و1996، حيث أسهم في ترسيخ مسيرة نجاح في اللعبة.في بيان نعي، وصف الكريكيت الأسترالي مايك سيمبسون بأنه "أحد أعظم لاعبي الكريكيت الأستراليين"، مشيدًا بمهاراته كلاعب شامل وبدوره كقائد ومدرب شكّل جيلًا ذهبيًا للرياضة.وخلال مباراة أستراليا وجنوب في بطولة T20، وقف اللاعبون حدادًا على روحه وارتدوا شارات سوداء تكريمًا له. كما تواصلت موجة التعازي عبر ، حيث اعتبره المشجعون "عملاقًا حقيقيًا" و"أبًا للكرة الحديثة" في أستراليا.بدوره، قال رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيز في رسالة وداع: "لقد ترك بوب سيمبسون إرثًا خالدًا لاعبًا وقائدًا ومدربًا، سيظل اسمه محفورًا في تاريخ اللعبة التي أحبها".