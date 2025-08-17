أوّل صورة لإيلي مشنتف بعد إصابته بأزمة قلبيّة... هذا وضعه الصحيّ

طمأن الكابتن السابق لمنتخب في كرة السلّة مُحبيه على وضعه الصحيّ، ونشر صورة من داخل المستشفى مع الأطباء.

وشكر مشنتف الأطباء وكلّ من اطمأن على صحته، وقال إنّه بخير ويتعافى في منزله، بعد إصابته بأزمة قلبيّة.