أوّل صورة لإيلي مشنتف بعد إصابته بأزمة قلبيّة... هذا وضعه الصحيّ

Lebanon 24
17-08-2025 | 05:27
طمأن الكابتن السابق لمنتخب لبنان في كرة السلّة إيلي مشنتف مُحبيه على وضعه الصحيّ، ونشر صورة من داخل المستشفى مع الأطباء.
وشكر مشنتف الأطباء وكلّ من اطمأن على صحته، وقال إنّه بخير ويتعافى في منزله، بعد إصابته بأزمة قلبيّة.
 
   
 
