رياضة

تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)

Lebanon 24
17-08-2025 | 13:40
Doc-P-1405838-638910606776887845.jpg
Doc-P-1405838-638910606776887845.jpg photos 0
كشف الصحفي حيدر النعيمي عن تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، مع منشور للفنانة العراقية مريم غريبة عبر حسابها على إنستغرام، ما أثار فضول المتابعين وتساؤلات حول طبيعة هذا التفاعل وإمكانية تعاون مستقبلي بين الطرفين.
ويُذكر أن "الدون" يتواجد حالياً في هونغ كونغ برفقة نادي النصر استعداداً لمباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.

ويأتي هذا التفاعل بعد أيام قليلة من إعلان شريكته الإسبانية جورجينا رودريغيز موافقتها على الزواج بالنجم البرتغالي، حيث شاركت صورة لخاتم الخطوبة الفاخر الذي قدمه لها رونالدو.

وأشار النعيمي إلى أن هذا ليس التفاعل الأول لرونالدو مع منشورات فنانات عربيات أو عالميات، إذ سبق تداول أخبار مماثلة دون أي تأكيد رسمي.
 
