تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)

Advertisement

كشف الصحفي حيدر النعيمي عن تفاعل النجم ، قائد نادي النصر السعودي، مع منشور للفنانة مريم غريبة عبر حسابها على إنستغرام، ما أثار فضول المتابعين وتساؤلات حول طبيعة هذا التفاعل وإمكانية تعاون مستقبلي بين الطرفين.ويُذكر أن "الدون" يتواجد حالياً في هونغ كونغ برفقة نادي النصر استعداداً لمباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.ويأتي هذا التفاعل بعد أيام قليلة من إعلان شريكته جورجينا رودريغيز موافقتها على الزواج بالنجم ، حيث شاركت صورة لخاتم الخطوبة الفاخر الذي قدمه لها .وأشار النعيمي إلى أن هذا ليس التفاعل الأول لرونالدو مع منشورات فنانات عربيات أو عالميات، إذ سبق تداول مماثلة دون أي تأكيد رسمي.