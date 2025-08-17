28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
17-08-2025
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الصحفي حيدر النعيمي عن تفاعل النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، قائد نادي النصر السعودي، مع منشور للفنانة
العراقية
مريم غريبة عبر حسابها على إنستغرام، ما أثار فضول المتابعين وتساؤلات حول طبيعة هذا التفاعل وإمكانية تعاون مستقبلي بين الطرفين.
Advertisement
ويُذكر أن "الدون" يتواجد حالياً في هونغ كونغ برفقة نادي النصر استعداداً لمباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.
ويأتي هذا التفاعل بعد أيام قليلة من إعلان شريكته
الإسبانية
جورجينا رودريغيز موافقتها على الزواج بالنجم
البرتغالي
، حيث شاركت صورة لخاتم الخطوبة الفاخر الذي قدمه لها
رونالدو
.
وأشار النعيمي إلى أن هذا ليس التفاعل الأول لرونالدو مع منشورات فنانات عربيات أو عالميات، إذ سبق تداول
أخبار
مماثلة دون أي تأكيد رسمي.
مواضيع ذات صلة
تفاعل واسع مع منشور غامض للفنانة وفاء عامر
Lebanon 24
تفاعل واسع مع منشور غامض للفنانة وفاء عامر
18/08/2025 01:20:58
18/08/2025 01:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقبل المشاركة في مهرجان مع إسرائيلي".. تصريح ممثل لبناني شهير يُثير الجدل على مواقع التواصل (فيديو)
Lebanon 24
"أقبل المشاركة في مهرجان مع إسرائيلي".. تصريح ممثل لبناني شهير يُثير الجدل على مواقع التواصل (فيديو)
18/08/2025 01:20:58
18/08/2025 01:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلاهن وبلا وجودن".. منشور غامض لنوال الزغبي يُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
"بلاهن وبلا وجودن".. منشور غامض لنوال الزغبي يُثير الجدل (صورة)
18/08/2025 01:20:58
18/08/2025 01:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب صورة مع شاب... فنانة شهيرة حديث مواقع التواصل
Lebanon 24
بسبب صورة مع شاب... فنانة شهيرة حديث مواقع التواصل
18/08/2025 01:20:58
18/08/2025 01:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
رياضة
تابع
قد يعجبك أيضاً
برشلونة يفتتح "الليغا" بثلاثية.. وإصابة حارسه تخطف الأنظار
Lebanon 24
برشلونة يفتتح "الليغا" بثلاثية.. وإصابة حارسه تخطف الأنظار
16:51 | 2025-08-17
17/08/2025 04:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا تحسم لقب كأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
Lebanon 24
أستراليا تحسم لقب كأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
14:11 | 2025-08-17
17/08/2025 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس
Lebanon 24
ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس
10:53 | 2025-08-17
17/08/2025 10:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح يبهر آنفيلد برقم قياسي جديد
Lebanon 24
صلاح يبهر آنفيلد برقم قياسي جديد
08:37 | 2025-08-17
17/08/2025 08:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن تفاصيل إتّفاق... ماذا سيحصل في حال طلاق كريستيانو وجورجينا؟
Lebanon 24
الكشف عن تفاصيل إتّفاق... ماذا سيحصل في حال طلاق كريستيانو وجورجينا؟
06:55 | 2025-08-17
17/08/2025 06:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات
Lebanon 24
بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات
07:27 | 2025-08-17
17/08/2025 07:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:51 | 2025-08-17
برشلونة يفتتح "الليغا" بثلاثية.. وإصابة حارسه تخطف الأنظار
14:11 | 2025-08-17
أستراليا تحسم لقب كأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
10:53 | 2025-08-17
ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس
08:37 | 2025-08-17
صلاح يبهر آنفيلد برقم قياسي جديد
06:55 | 2025-08-17
الكشف عن تفاصيل إتّفاق... ماذا سيحصل في حال طلاق كريستيانو وجورجينا؟
05:27 | 2025-08-17
أوّل صورة لإيلي مشنتف بعد إصابته بأزمة قلبيّة... هذا وضعه الصحيّ
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 01:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 01:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 01:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24