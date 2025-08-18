Advertisement

خاص

من جدة إلى المجد: أستراليا تفرض هيمنتها على سلة آسيا

إيناس القشاط - Inass El Kashat

Lebanon 24
18-08-2025 | 06:30
بفارق نقطة واحدة فقط، خطف المنتخب الأسترالي لكرة السلة لقب كأس آسيا 2025 بعد مباراة لا تُنسى أمام "العملاق" الصيني، حُسمت تفاصيلها في الثواني الأخيرة على أرض مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
أمسية رياضية آسيوية حبست الأنفاس، شهدت تتويج "البومرز" للمرّة الثالثة تواليًا، لتفتح صفحة جديدة في تاريخ البطولة وتؤكد هيمنة الفريق القادم من أوقيانوسيا على الساحة الآسيوية.
 
لم يكن المشهد عاديًا في جدة أبدًا؛ الأجواء، الإثارة، والدراما التي امتدت لأربع فترات مشتعلة جعلت النهائي يرقى إلى مرتبة "المباراة التاريخية". المنتخب الصيني، صاحب الرقم القياسي في الألقاب (16)، بدا في طريقه لاستعادة المجد حين تقدّم بفارق 15 نقطة في الربع الثاني، مستندًا إلى تألق هو جينكيو وهو مينغ شوان. لكن الأستراليين رفضوا الاستسلام، فقاد اكزافييه كوكس انتفاضة مذهلة، مسجلًا 30 نقطة، ليعيد الأمل قبل الاستراحة.
 
ومع بداية الربع الثالث، بدأ جايلين غالاوي كتابة الفصل الأجمل بثلاثيات قاتلة (6 من أصل 10 محاولات)، بينها رميتان حاسمتان في آخر خمس دقائق، فيما عزّز ويليام هيكي قوّة الدفاع بالمتابعات والـ"بلوكات". المشهد الأخير كان أكثر إثارة؛ دقيقة واحدة على النهاية، متابعة هيكي منحت الأستراليين التقدّم، ثم تحوّلت الثواني الأخيرة إلى معركة أعصاب بين رميات حرّة ومحاولة صينية يائسة خطفها مينغشوان من خارج القوس، لكنها ارتطمت بالحلقة، ليُكتب المجد الأسترالي بنتيجة 90-89.
 
بهذا الإنجاز، رفع "البومرز" رصيدهم إلى 18 فوزًا متتاليًا في كأس آسيا منذ انضمامهم إلى القارة في نسخة لبنان عام 2017، من دون أي هزيمة، وهو إنجاز لم يُسجّل منذ تتويج الصين بثلاثة ألقاب متتالية بين 2003 و2005. في المقابل، خرج "السور العظيم" بخيبة أمل جديدة بعدما عجز عن استعادة اللقب منذ 2015، ودفع ثمن إهداره 14 رمية حرّة في المباراة النهائية.
 
أما في مباراة تحديد المركز الثالث، فقد فرض المنتخب الإيراني نفسه على منصّة التتويج، بعد أن هزم نيوزيلندا 79-73 بفضل خبرة قائده أرسلان كاظمي وتألق زملائه سيد جعفري ومحمد سينا وحيدي.
 
من جدة السعودية، خرجت كرة السلة الآسيوية بطلة استثنائية تؤكد أن القوة لم تعد حكرًا على "السور العظيم"، بل أصبحت ممهورة بتوقيع "البومرز" الذين فرضوا هيمنة مطلقة على القارة. وبين دراما الثواني الأخيرة وصخب الجماهير، كتب أبطال أستراليا فصلًا جديدًا من أسطورة كأس آسيا، ليتركوا عشّاق اللعبة في انتظار النسخة المقبلة بلهفة لمعرفة: هل من منافس قادر على كسر السلسلة الأسترالية؟
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
