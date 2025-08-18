31
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
18-08-2025
04:09
يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه الوطني حسام حسن لينخرط في معسكر هام للفراعنة في مطلع شهر ايلول المقبل وذلك لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.
ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ويستعد
محمد صلاح
لخوض مباراة قمة مع فريقه
ليفربول
أمام
أرسنال
يوم 31 آب في إحدى مواجهات
الدوري الإنجليزي الممتاز
ما يجعل العودة إلى معسكر منتخب مصر متأخرة قليلا.
ووفقا لتقارير سينتقل صلاح للسفر إلى مصر مع انطلاق المعسكر في أول ايلول لكنه سيلتحق بالتدريب في اليوم التالي وذلك لتحاشي تداخل الجدول
الزمني
بين الالتزامات المحلية والدولية.
