حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
18-08-2025
|
09:21
A-
A+
كشف الصحفي الإسباني ألبيرتو غوزمان، في برنامج "D Corazon"، عن تفاصيل تحضيرات حفل زفاف النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، قائد النصر السعودي، وخطيبته جورجينا رودريغيز.
وكانت جورجينا قد أعلنت يوم 11 آب الماضي عن موافقتها على الزواج من
رونالدو
عبر منشور على إنستغرام، ظهرت فيه مرتدية خاتم الخطوبة وممسكة بيد النجم
البرتغالي
، وعلقت قائلة: "نعم أوافق في هذا وفي كل حياتي".
وأوضح غوزمان أنه تواصل مع أحد المقربين من جورجينا، مشيراً إلى أن الموعد النهائي للزفاف لم يُحدد بعد، إذ يواصل كريستيانو تنظيم عدة ترتيبات خلف الكواليس. ومع ذلك، أشار الصحفي إلى أن التوقع الأقرب هو إقامة الحفل بعد 19
تموز
2026، تاريخ انتهاء
بطولة كأس العالم
، ليجمع بين الاحتفال بزفافه وختام مشواره الدولي مع منتخب البرتغال.
وأكد غوزمان أن مكان الزفاف المرجح سيكون في البرتغال، مسقط رأس النجم البرتغالي ومكان تجمع عائلته، في حين يخطط رونالدو للمشاركة في نهائيات
كأس العالم
2026 بالولايات المتحدة،
المكسيك
وكندا، في ما قد تكون آخر مشاركة له مع منتخب بلاده، آملاً في تحقيق اللقب الغائب عن سجله وسجلات بلده. (ارم نيوز)
