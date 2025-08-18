مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس

Advertisement

مارسيليا استبعاد كل من وجوناثان رو من الفريق الأول، عقب مشادة كلامية نشبت بينهما في غرفة تبديل الملابس يوم الجمعة الماضي خلال مواجهة رين في الدوري الفرنسي.وبحسب ما نقلت شبكة "أر إم سي" اليوم الاثنين، فإن الخلاف اقتصر على مشادة كلامية حادة دون أن يتطور إلى اشتباك جسدي، فيما أوضح النادي أن عقوبة الاستبعاد ستُطبق بشكل مؤقت.وقد يلجأ النادي الفرنسي أيضا إلى إجبار ورو على التبرع لمؤسسة الخيرية.وكان رين قد خطف الفوز أمام مارسيليا بهدف قاتل سجله لودوفيتش بلاس في الوقت بدل الضائع للمباراة رغم أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31 لطرد مدافعه أيت بودلال.