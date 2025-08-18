Advertisement

رياضة

مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس

Lebanon 24
18-08-2025 | 15:56
أعلن نادي مارسيليا استبعاد كل من أدريان رابيو وجوناثان رو من الفريق الأول، عقب مشادة كلامية نشبت بينهما في غرفة تبديل الملابس يوم الجمعة الماضي خلال مواجهة رين في الدوري الفرنسي.
وبحسب ما نقلت شبكة "أر إم سي" اليوم الاثنين، فإن الخلاف اقتصر على مشادة كلامية حادة دون أن يتطور إلى اشتباك جسدي، فيما أوضح النادي أن عقوبة الاستبعاد ستُطبق بشكل مؤقت.

وقد يلجأ النادي الفرنسي أيضا إلى إجبار رابيو ورو على التبرع لمؤسسة مرسيليا الخيرية.

وكان رين قد خطف الفوز أمام مارسيليا بهدف قاتل سجله لودوفيتش بلاس في الوقت بدل الضائع للمباراة رغم أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31 لطرد مدافعه المغربي عبد الحميد أيت بودلال.
