مفاجأة... نادٍ شهير جدًا يعلن إفلاسه!

إيه سي أجاكسيو، المنافس في الدرجة الثالثة الفرنسي ، إفلاسه يوم الاثنين، وذلك بعد 115 عاماً على تأسيسه.ويسعى النادي إلى البقاء في الدرجة الثالثة وتفادي الهبوط إلى المستوى الإقليمي، وهو ما يتطلب تقديم استئناف أمام الوطنية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.ووفقاً لصحيفة كورس ماتان ، فإن هذه التطورات تمثل الفصل الأخير في أزمة مستمرة منذ عدة أشهر، سببها غياب مستثمر قادر على تحمّل الديون الضخمة المترتبة على النادي، والتي تُقدَّر بنحو 13 مليون .وتتضمن تصفية النادي فقدان 180 وظيفة مباشرة، ومركز التدريب، الذي صُنّف الموسم الماضي كأفضل مركز تدريب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وسيعود أجاكسيو إلى بعد 27 عامًا من التواجد بدوريات المحترفين.ويتعين على أجاكسيو جمع ميزانية بمئات الآلاف من اليورو وتقديم استئناف قبل يوم الخميس 21 آب حيث أطلق النادي حملة تبرعات عبر الإنترنت، جمعت 12 ألف يورو في غضون 24 ساعة.