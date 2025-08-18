30
رياضة
مفاجأة... نادٍ شهير جدًا يعلن إفلاسه!
Lebanon 24
18-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
إيه سي أجاكسيو، المنافس في
دوري
الدرجة الثالثة الفرنسي
لكرة القدم
، إفلاسه يوم الاثنين، وذلك بعد 115 عاماً على تأسيسه.
ويسعى النادي إلى البقاء في الدرجة الثالثة وتفادي الهبوط إلى المستوى الإقليمي، وهو ما يتطلب تقديم استئناف أمام
لجنة الاستئناف
الوطنية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
ووفقاً لصحيفة كورس ماتان
الفرنسية
، فإن هذه التطورات تمثل الفصل الأخير في أزمة مستمرة منذ عدة أشهر، سببها غياب مستثمر قادر على تحمّل الديون الضخمة المترتبة على النادي، والتي تُقدَّر بنحو 13 مليون
يورو
.
وتتضمن تصفية النادي فقدان 180 وظيفة مباشرة، ومركز التدريب، الذي صُنّف الموسم الماضي كأفضل مركز تدريب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وسيعود أجاكسيو إلى
دوري الهواة
بعد 27 عامًا من التواجد بدوريات المحترفين.
ويتعين على أجاكسيو جمع ميزانية بمئات الآلاف من اليورو وتقديم استئناف قبل يوم الخميس 21 آب حيث أطلق النادي حملة تبرعات عبر الإنترنت، جمعت 12 ألف يورو في غضون 24 ساعة.
تابع
