النصر.. إقصاء للاتحاد وتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ

Advertisement

نجح في بلوغ نهائي السعودي ، بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في .افتتح النصر التسجيل عبر في الدقيقة 11، قبل أن يعادل الاتحاد النتيجة عن طريق ستيفن بيرخفاين بعد خمس دقائق فقط. وتلقى النصر ضربة موجعة بطرد ماني في الدقيقة 25 إثر تدخله على حارس الاتحاد، لكن الفريق واصل ضغطه.في الشوط الثاني، أحرز جواو فيليكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61. وبعد دقائق، أضاف هدفًا آخر ألغي لاحقًا بتقنية الفيديو بداعي المخالفة على .بهذا الفوز، حجز النصر مكانه في النهائي المقرر السبت المقبل، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية.