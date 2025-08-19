28
النصر.. إقصاء للاتحاد وتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ
Lebanon 24
19-08-2025
|
11:25
نجح
نادي النصر
في بلوغ نهائي
كأس السوبر
السعودي
لكرة القدم
، بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في
هونغ كونغ
.
افتتح النصر التسجيل عبر
ساديو ماني
في الدقيقة 11، قبل أن يعادل الاتحاد النتيجة عن طريق ستيفن بيرخفاين بعد خمس دقائق فقط. وتلقى النصر ضربة موجعة بطرد ماني في الدقيقة 25 إثر تدخله على حارس الاتحاد، لكن الفريق واصل ضغطه.
في الشوط الثاني، أحرز
البرتغالي
جواو فيليكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61. وبعد دقائق، أضاف هدفًا آخر ألغي لاحقًا بتقنية الفيديو بداعي المخالفة على
كريستيانو رونالدو
.
بهذا الفوز، حجز النصر مكانه في النهائي المقرر السبت المقبل، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية.
