رونالدو يسرق الأضواء في هونغ كونغ.. استقبال الأبطال وصناعة هدف الفوز مع النصر

Lebanon 24
19-08-2025 | 14:00
استُقبل كريستيانو رونالدو استقبال الأبطال، يوم الثلاثاء، بعد أن لعب دورًا محوريًا مع فريق النصر السعودي في هونغ كونغ، حيث أصبح غريمه اللدود ليونيل ميسي العدو الأول للجمهور العام الماضي بعد أن فشل في اللعب.
وقدم رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، تمريرة حاسمة في فوز فريقه 2-1 على الاتحاد في كأس السوبر السعودية، الذي لعب فيه الفرنسي كريم بنزيمة في الهجوم.

وقد هتف المشجعون باسم "رونالدو، رونالدو" منذ اللحظة التي خرج فيها للإحماء في أمسية حارة ورطبة في جنوب الصين، حيث حاول عدة مشجعين اقتحام الملعب للوصول إلى النجم في نهاية المباراة دون أن ينجحوا، وكانت الهتافات تعلو كلما لمس الكرة قائد المنتخب البرتغالي، الذي كان يرتدي قميصه رقم 7 الشهير.

كان هذا مشهدًا مختلفًا تمامًا عن رد الفعل العنيف الذي أثاره ميسي عندما بقي على مقاعد البدلاء في مباراة ودية لفريق إنتر ميامي في نفس ملعب هونغ كونغ في فبراير من العام الماضي.

أثار غياب الساحر الأرجنتيني صيحات الاستهجان ومطالبات برد التذاكر من آلاف المشجعين الذين دفعوا مبالغ كبيرة لمشاهدة قائد المنتخب الفائز بكأس العالم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إنه مصاب، لكن ذلك لم يهدئ من رد الفعل العنيف الذي دفع الصين إلى إلغاء مباراتين وديتين للأرجنتين.

فسر بعض السياسيين القوميين ووسائل الإعلام في الصين غياب ميسي، وظهوره لاحقًا في مباراة مماثلة في اليابان، على أنه إهانة.

تنافس ميسي ورونالدو لأكثر من 15 عامًا على لقب أفضل لاعب في العالم غير الرسمي، على الرغم من أن الأرجنتيني يعتبر عمومًا أنه تفوق في السنوات الأخيرة.
ولا يزال كلاهما يتمتعان بشعبية كبيرة وقابلية للتسويق حتى في مرحلة تقاعدهما، حيث خيم المشجعون خارج فندق رونالدو في هونغ كونغ لالتقاط صورة له.
حتى إن بعضهم حجزوا غرفًا في الفندق الذي يقيم فيه، كما افتتح متحف مخصص له في المدينة الشهر الماضي.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن رونالدو "تأثر" عندما أُبلغ خلال ظهوره القصير هناك هذا الأسبوع عن الاهتمام المحلي، خاصة من قبل المشجعين الشباب.
ونقلت عنه قوله: "هذا يعني لي أكثر من أي كأس".

وضع مهاجم ليفربول السابق ساديو ماني النصر في المقدمة قبل أن يرد الاتحاد سريعًا. طُرد ماني بعد 25 دقيقة عقب مراجعة VAR.

كما حصل رونالدو على فرصتين للتسجيل قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول، لكنه أهدرهما، ثم سدد ركلة حرة مرت فوق العارضة بقليل.
إلى أن صنع رونالدو هدف الفوز، حيث تخلص من دفاع الاتحاد ومرر الكرة إلى زميله البرتغالي جواو فيليكس، اللاعب الجديد القادم من تشيلسي، الذي سجل الهدف.

اقتحم مشجع شاب يرتدي قميص ”7 رونالدو“ الملعب عندما تم استبدال اللاعب المخضرم في الدقيقة الأخيرة، لكن الأمن أحبط محاولة الشاب لالتقاط صورة سيلفي معه.
وتم إلقاء مشجعين شابين آخرين على الأرض بعد صافرة النهاية عندما اقتحما الملعب وتوجها مباشرة نحو رونالدو.
 
(العربية)
