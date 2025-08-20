شيانتيك تهزم باوليني وتحصد لقبها الأول في بطولة سينسناتي للتنس

Advertisement

أحرزت إيجا شيانتيك لقب بطولة المفتوحة للتنس للمرة الأولى بعد فوزها على 7-5 و6-4 لترسل اللاعبة المصنفة الثالثة رسالة قوية قبل .ولم تخسر اللاعبة الفائزة بستة ألقاب في الكبرى أي مجموعة في طريقها نحو اللقب وكانت حاسمة في النهائي واستغلت كل النقاط التي سنحت لها لكسر إرسال منافستها لتحصد لقبها 11 في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة والأولى منذ المفتوحة العام الماضي.وباتت ثاني أكثر لاعبة على الإطلاق تفوز ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة خلف (23 لقبا).وقالت شيانتيك “أود أن أشكر فريقي. لا أعرف لماذا فزت ببطولات مشابهة للبطولات السابقة، حيث كنت أعتقد أنني سأقدم أداء جيدا فيها.“شكرا لكم على دفعي أن أصبح لاعبة أفضل وتعلم كيفية اللعب على هذه الأرضية السريعة. أنا أشعر بصدمة وسعيدة للغاية”.وبدأت باوليني المباراة بقوة لتتقدم 3-صفر، ودفعت شيانتيك نحو فقد إرسالها مرتين، إلا أن اللاعبة البولندية ردت عبر الفوز بخمسة أشواط متتالية، وبعد أن أهدرت فرصتها الأولى للفوز بالمجموعة الافتتاحية حسمتها في محاولتها الثانية.وواصلت شيانتيك زخمها في وأنقذت نقطتين لكسر إرسالها عند تقدمها 4-3، قبل أن تصمد وتصبح على بُعد شوط واحد من الفوز بالبطولة.