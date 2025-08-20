بعد طرده من مرسيليا.. هذه وجهة أدريان رابيو

بعد استبعاده من نادي مرسيليا عقب خلافه مع جوناثان رو، اتخذ أدريان رابيو قراره بشأن مستقبله، ووجهته المقبلة تثير الدهشة.



إذا كانت إنكلترا لا تزال هدفه الأول، فإن رابيو لا يستبعد تمامًا . يراقب كل من وإنتر وناديه السابق يوفنتوس الوضع عن كثب. ماسيميليانو أليجري، الذي دربه بالفعل في تورينو، سيكون سعيدًا بعودته. وفقًا للمعلومات التي نقلها نيكولو شيرا، فإن رابيو يهدف في المقام الأول إلى اللعب في الممتاز. ونيوكاسل ، اللذان أبدوا اهتمامًا في الماضي، يتابعان الوضع عن كثب. قد تنضم أندية إنكليزية كبرى أخرى إلى السباق: تشيلسي وأرسنال وليفربول. وجهة تتماشى مع رغبات اللاعب، الذي يتوق إلى اكتشاف الدوري الإنكليزي.

من جانبه، لا يطالب نادي أولمبيك مرسيليا سوى 15 مليون لإطلاق سراح لاعبه، وهو مبلغ أقل بكثير من تقديره الحالي البالغ 25 مليون يورو على موقع Transfermarkt المتخصص. ما يثير المزيد من الاهتمام بلاعب مرتبط بعقد حتى عام 2026، لكنه على وشك الرحيل. (كووورة)