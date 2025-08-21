مهاجم يهدر فرصة سهلة بغرابة!

Advertisement

أضاع مهاجم فلاديفوستوك، أسايدولين، فرصة محققة بطريقة غريبة خلال مباراة فريقه أمام "تومسك كيه دي في"، ضمن الجولة الثالثة من بطولة (مسار المناطق).وفي الدقيقة 15 من اللقاء، ارتدت من حارس مرمى الفريق الخصم لتسقط أمام أسايدولين داخل منطقة الجزاء، في مشهد مثالي للتسجيل في المرمى الخالي. إلا أن المهاجم الروسي فاجأ الجميع بعدما سدد الكرة عالية فوق العارضة بدلاً من إيداعها الشباك بلمسة سهلة.رد فعل زملائه في دينامو فلاديفوستوك عكس حجم الصدمة، إذ أمسك العديد منهم برؤوسهم غير مصدقين ما حدث، وسط استغراب جماهيري واسع من إهدار هذه الفرصة النادرة.وانتهت المباراة بخسارة دينامو فلاديفوستوك بثلاثة أهداف دون رد، لتضاعف خيبة الأمل من الإخفاق الكبير الذي سجله أسايدولين في اللقاء.