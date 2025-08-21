31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مهاجم يهدر فرصة سهلة بغرابة!
Lebanon 24
21-08-2025
|
00:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أضاع مهاجم
دينامو
فلاديفوستوك،
راسيل
أسايدولين، فرصة محققة بطريقة غريبة خلال مباراة فريقه أمام "تومسك كيه دي في"، ضمن الجولة الثالثة من بطولة
كأس روسيا
(مسار المناطق).
Advertisement
وفي الدقيقة 15 من اللقاء، ارتدت
الكرة
من حارس مرمى الفريق الخصم لتسقط أمام أسايدولين داخل منطقة الجزاء، في مشهد مثالي للتسجيل في المرمى الخالي. إلا أن المهاجم الروسي فاجأ الجميع بعدما سدد الكرة عالية فوق العارضة بدلاً من إيداعها الشباك بلمسة سهلة.
رد فعل زملائه في دينامو فلاديفوستوك عكس حجم الصدمة، إذ أمسك العديد منهم برؤوسهم غير مصدقين ما حدث، وسط استغراب جماهيري واسع من إهدار هذه الفرصة النادرة.
وانتهت المباراة بخسارة دينامو فلاديفوستوك بثلاثة أهداف دون رد، لتضاعف خيبة الأمل من الإخفاق الكبير الذي سجله أسايدولين في اللقاء.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: راشفورد يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى الخالي!
Lebanon 24
بالفيديو: راشفورد يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى الخالي!
21/08/2025 13:05:08
21/08/2025 13:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي: هناك فرصة لخلق واقع أفضل في لبنان وسوريا إذا لم تهدرها الكراهية
Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي: هناك فرصة لخلق واقع أفضل في لبنان وسوريا إذا لم تهدرها الكراهية
21/08/2025 13:05:08
21/08/2025 13:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي: الغرب يتذرع بالبرنامج النووي والتخصيب لمهاجمة إيران
Lebanon 24
خامنئي: الغرب يتذرع بالبرنامج النووي والتخصيب لمهاجمة إيران
21/08/2025 13:05:08
21/08/2025 13:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تحذر من مجاعة كارثية في غزة: المساعدات تسرق وتُهدر بإشراف الاحتلال
Lebanon 24
حماس تحذر من مجاعة كارثية في غزة: المساعدات تسرق وتُهدر بإشراف الاحتلال
21/08/2025 13:05:08
21/08/2025 13:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سقوطه فتح ملف السلامة من جديد.. عمر سنجر يلقى حتفه بسبب الإهمال!
Lebanon 24
سقوطه فتح ملف السلامة من جديد.. عمر سنجر يلقى حتفه بسبب الإهمال!
05:24 | 2025-08-21
21/08/2025 05:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حين يُقتل "الزلزال".. رياضة فلسطين "تَبكي" اللاعب محمد الشعلان ورفاقه
Lebanon 24
حين يُقتل "الزلزال".. رياضة فلسطين "تَبكي" اللاعب محمد الشعلان ورفاقه
04:30 | 2025-08-21
21/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دورة نادي الغولف المفتوحة في التنس
Lebanon 24
دورة نادي الغولف المفتوحة في التنس
03:47 | 2025-08-21
21/08/2025 03:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صور لزوجة اللاعب الشهير الثانية.. "البلوغر" بغاية الجمال
Lebanon 24
أول صور لزوجة اللاعب الشهير الثانية.. "البلوغر" بغاية الجمال
03:06 | 2025-08-21
21/08/2025 03:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع GAG - عبرين أطلق مهرجانه الرياضي السنوي
Lebanon 24
تجمع GAG - عبرين أطلق مهرجانه الرياضي السنوي
01:52 | 2025-08-21
21/08/2025 01:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
09:51 | 2025-08-20
20/08/2025 09:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:24 | 2025-08-21
سقوطه فتح ملف السلامة من جديد.. عمر سنجر يلقى حتفه بسبب الإهمال!
04:30 | 2025-08-21
حين يُقتل "الزلزال".. رياضة فلسطين "تَبكي" اللاعب محمد الشعلان ورفاقه
03:47 | 2025-08-21
دورة نادي الغولف المفتوحة في التنس
03:06 | 2025-08-21
أول صور لزوجة اللاعب الشهير الثانية.. "البلوغر" بغاية الجمال
01:52 | 2025-08-21
تجمع GAG - عبرين أطلق مهرجانه الرياضي السنوي
23:00 | 2025-08-20
احترق منزله وعانى من الاكتئاب.. نجم كروي يغادر الحياة عن 39 عاماً
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 13:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 13:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 13:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24