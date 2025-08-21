Advertisement

رياضة

مهاجم يهدر فرصة سهلة بغرابة!

Lebanon 24
21-08-2025 | 00:47
أضاع مهاجم دينامو فلاديفوستوك، راسيل أسايدولين، فرصة محققة بطريقة غريبة خلال مباراة فريقه أمام "تومسك كيه دي في"، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس روسيا (مسار المناطق).
وفي الدقيقة 15 من اللقاء، ارتدت الكرة من حارس مرمى الفريق الخصم لتسقط أمام أسايدولين داخل منطقة الجزاء، في مشهد مثالي للتسجيل في المرمى الخالي. إلا أن المهاجم الروسي فاجأ الجميع بعدما سدد الكرة عالية فوق العارضة بدلاً من إيداعها الشباك بلمسة سهلة.

رد فعل زملائه في دينامو فلاديفوستوك عكس حجم الصدمة، إذ أمسك العديد منهم برؤوسهم غير مصدقين ما حدث، وسط استغراب جماهيري واسع من إهدار هذه الفرصة النادرة.

وانتهت المباراة بخسارة دينامو فلاديفوستوك بثلاثة أهداف دون رد، لتضاعف خيبة الأمل من الإخفاق الكبير الذي سجله أسايدولين في اللقاء.
05:24 | 2025-08-21
04:30 | 2025-08-21
03:47 | 2025-08-21
03:06 | 2025-08-21
01:52 | 2025-08-21
23:00 | 2025-08-20
