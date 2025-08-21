31
أول صور لزوجة اللاعب الشهير الثانية.. "البلوغر" بغاية الجمال
21-08-2025
03:06
شاركت صانعة المحتوى المغربية حنان، الزوجة الثانية لنجم
الكرة
المصري محمد
النني، متابعيها بصور جديدة من حفل زفافهما الذي أقيم على الطريقة المغربية، يوم 10-10-2024.
ونشرت الصور عبر حسابها على إنستغرام مع إيموجي ملك وملكة، مؤكدة خبر الزواج الذي أثار جدلًا واسعًا بعد أن ظهرت سابقًا بصور برفقة النني، ظل جزء من وجهه مظللًا قبل التأكد من هويته.
وتعليقًا على الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له عبر منصات التواصل، قالت حنان: "أهم شيء عندي هو محبة الناس الذين يعرفونني، وكفاية عليّ حب زوجي وحنان أهله، أما الناس التي تسبّ وتشتم، فأقول لهم: حسبي الله ونعم الوكيل"
وتملك حنان علامة تجارية للموضة باسم "لمست مراكش"، وتعد من صانعات المحتوى البارز في
المغرب
.
