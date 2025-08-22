Advertisement

رياضة

نادي المجد شحيم الاول في بطولة دورة الامام الصدر في الصرفند

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:23


إفتتح "نادي الصرفند الرياضي"، دورة الإمام السيد موسى الصدر وعيد الجيش اللبناني لكرة الطاولة، في "قاعة اسماعيل يونس" - الصرفند، بلقاء رياضي للنادي مع ضيفه "نادي المجد - شحيم"، في حضور رئيس "نادي الصرفند" بلال ترمس، مدير "نادي الصرفند" احمد الشمعة، مدير "نادي المجد شحيم" الدكتور محمد شحادي ووجوه رياضية ومشجعي اللعبة.
واتت النتيجة بفوز "نادي المجد" اولا، وثانيا "نادي الصرفند"، حيث تسلم كل منهما كأسا. وقدم ترمس للمشاركين دروعا تقديرية.
