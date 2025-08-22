نادي المجد شحيم الاول في بطولة دورة الامام الصدر في الصرفند

Advertisement

إفتتح "نادي الرياضي"، دورة الإمام وعيد لكرة الطاولة، في "قاعة اسماعيل يونس" - الصرفند، بلقاء للنادي مع ضيفه "نادي المجد - "، في حضور رئيس "نادي الصرفند" بلال ترمس، مدير "نادي الصرفند" احمد الشمعة، مدير "نادي المجد شحيم" شحادي ووجوه رياضية ومشجعي اللعبة.واتت النتيجة بفوز "نادي المجد" اولا، وثانيا "نادي الصرفند"، حيث تسلم كل منهما كأسا. وقدم ترمس للمشاركين دروعا تقديرية.