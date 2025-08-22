Advertisement

رياضة

مولر يوجه رسالة "مثيرة" لميسي

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:49
صرح الألماني توماس مولر بأنه سيواصل "ملاحقة" ليونيل ميسي، وذلك بعد انضمامه إلى فانكوفر وايتكابس الكندي الذي ينشط في الدوري الأميركي، إثر انتهاء عقده مع ناديه السابق بايرن ميونخ.
وانتقل مولر إلى النادي الكندي بعد مسيرة حافلة استمرت 25 عاما مع العملاق البافاري، ووقع عقدا يمتد حتى نهاية موسم 2026-2025، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وبانتقاله هذا، قد يقف مولر عائقا أمام ميسي الذي يواصل سعيه لتحقيق لقب الدوري الأميركي الأول له ولناديه إنتر ميامي.

وأكد مولر في مقابلة مع موقع الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS" عزمه على إفساد مخططات ميسي وتوعد مازحا بـ"مطاردته مرة أخرى".

وفي رسالة مصورة أثارت ردود فعل واسعة، قال مولر: "سألاحقك مجددا يا ميسي". (روسيا اليوم) 
