مولر يوجه رسالة "مثيرة" لميسي

صرح الألماني بأنه سيواصل "ملاحقة" ، وذلك بعد انضمامه إلى فانكوفر وايتكابس الكندي الذي ينشط في الدوري الأميركي، إثر انتهاء عقده مع ناديه السابق .

وانتقل مولر إلى النادي الكندي بعد مسيرة حافلة استمرت 25 عاما مع العملاق البافاري، ووقع عقدا يمتد حتى نهاية موسم 2026-2025، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.



وبانتقاله هذا، قد يقف مولر عائقا أمام الذي يواصل سعيه لتحقيق لقب الدوري الأميركي الأول له ولناديه .



وأكد مولر في مقابلة مع موقع الدوري الأمريكي "MLS" عزمه على إفساد مخططات ميسي وتوعد مازحا بـ"مطاردته مرة أخرى".



وفي رسالة مصورة أثارت ردود فعل واسعة، قال مولر: "سألاحقك مجددا يا ميسي". (روسيا اليوم)