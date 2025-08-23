بحضور رئيس الفيفا.. ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي أن قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ستقام في الخامس من كانون الأول في .وقال في وبحضور السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن مركز كينيدي في العاصمة واشنطن سيستضيف وقائع القرعة.ووصف ترامب كأس العالم بالحدث الأكبر في الرياضة وأضاف في إشارة إلى حفل القرعة: "أنه شرف كبير أن تستضيف بلادنا هذا الحدث العالمي وهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين والرياضيين الأفضل في العالم في المركز الثقافي لعاصمة بلادنا".وستقام كأس العالم في الفترة ما بين 11 حزيران إلى 19 2026 في والمكسيك وكندا، وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 وستقام في 12 مجموعة.وتأهلت البلدان الثلاثة المستضيفة للحدث مباشرة بالإضافة إلى 10 منتخبات تأهلت من التصفيات حتى الآن وهي الأرجنتين، حامل اللقب، وأستراليا والبرازيل، صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة، والإكوادور وإيران واليابان والأردن ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.(روسيا اليوم)