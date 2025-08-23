Advertisement

رياضة

هذا ما يحتاجه رونالدو لمعادلة ألقاب ميسي

Lebanon 24
23-08-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1407981-638915208268761996.webp
Doc-P-1407981-638915208268761996.webp photos 0
ستكون المواجهة المرتقبة بين النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي بمثابة محطة جديدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الباحث عن إضافة لقب ثمين إلى مسيرته الحافلة، وتقليص الفجوة مع غريمه التاريخي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في سباق الألقاب.
ومنذ انضمامه إلى النصر في كانون الثاني 2023، لم يتمكن "الدون" من حصد ألقاب محلية كبرى مثل الدوري أو كأس الملك، واكتفى حتى الآن بكأس العرب للأندية الأبطال في صيف 2023. 

ومع ذلك، فإن الفوز بكأس السوبر سيشكل دفعة معنوية كبيرة له، خاصة أنه سيضيف الكأس الـ 37 إلى خزائنه المليئة بالإنجازات، بعدما حقق مع منتخب بلاده لقب دوري الأمم الأوروبية في حزيران الماضي.

في المقابل، يظل ميسي متقدمًا بفارق ملحوظ، حيث يملك عشرة ألقاب أكثر من رونالدو، بينها الذهب الأولمبي في بكين 2008 وكأس العالم للشباب 2005. كما يتفوق النجم الأرجنتيني في الجوائز الفردية، بعدما فاز بـ 8 كرات ذهبية مقابل 5 فقط لرونالدو، ليظل سباق الأرقام والإنجازات بينهما حديث الجماهير والإعلام.(إرم نيوز)
