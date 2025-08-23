هذا ما يحتاجه رونالدو لمعادلة ألقاب ميسي

Advertisement

ستكون المواجهة المرتقبة بين النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي بمثابة محطة جديدة للنجم ، الباحث عن إضافة لقب ثمين إلى مسيرته الحافلة، وتقليص الفجوة مع غريمه التاريخي النجم في سباق الألقاب.ومنذ انضمامه إلى النصر في كانون الثاني 2023، لم يتمكن "الدون" من حصد ألقاب محلية كبرى مثل الدوري أو كأس الملك، واكتفى حتى الآن بكأس العرب للأندية الأبطال في صيف 2023.ومع ذلك، فإن الفوز بكأس السوبر سيشكل دفعة معنوية كبيرة له، خاصة أنه سيضيف الكأس الـ 37 إلى خزائنه المليئة بالإنجازات، بعدما حقق مع منتخب بلاده لقب الأمم الأوروبية في حزيران الماضي.في المقابل، يظل ميسي متقدمًا بفارق ملحوظ، حيث يملك عشرة ألقاب أكثر من ، بينها الأولمبي في بكين 2008 وكأس العالم للشباب 2005. كما يتفوق النجم الأرجنتيني في الجوائز الفردية، بعدما فاز بـ 8 كرات ذهبية مقابل 5 فقط لرونالدو، ليظل سباق الأرقام والإنجازات بينهما حديث الجماهير والإعلام.(إرم نيوز)