مرموش يتغنى بصلاح.. ويتمنى الفوز على ليفربول

تغنى الدولي المصري عمر مرموش جناح بمواطنه فريق ، مؤكدا أنه يتمنى الفوز على ليفربول في الممتاز.

وقال مرموش خلال تصريحاته لشبكة "TNT Sports" قبل مباراة مان سيتي ضد : " كان أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي مضيفا أنه يتمنى أن يتغلب على هذا الموسم".



وتابع: "هو يقدم مستويات استثنائية منذ سنوات طويلة، جميعنا نعرف ما يملكه من جودة وإمكانيات لا مثيل لها". (روسيا اليوم)