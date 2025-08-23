Advertisement

رياضة

مرموش يتغنى بصلاح.. ويتمنى الفوز على ليفربول

Lebanon 24
23-08-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1408125-638915563821179389.jpg
Doc-P-1408125-638915563821179389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تغنى الدولي المصري عمر مرموش جناح مانشستر سيتي بمواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول، مؤكدا أنه يتمنى الفوز على ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز.
Advertisement
 
وقال مرموش خلال تصريحاته لشبكة "TNT Sports" قبل مباراة مان سيتي ضد توتنهام: "محمد صلاح كان أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي مضيفا أنه يتمنى أن يتغلب على نادي ليفربول هذا الموسم".

وتابع: "هو يقدم مستويات استثنائية منذ سنوات طويلة، جميعنا نعرف ما يملكه من جودة وإمكانيات لا مثيل لها". (روسيا اليوم) 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
عقود ذهبية لصلاح ومرموش .. هذه تفاصيلها
lebanon 24
23/08/2025 21:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مباراة فريقه ليفربول.. صلاح يبكي إليكم السبب
lebanon 24
23/08/2025 21:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعويض غياب صلاح.. هذا ما سيفعله مدرب ليفربول
lebanon 24
23/08/2025 21:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل انطلاق الدوري.. صلاح يظهر بقميص ليفربول الجديد
lebanon 24
23/08/2025 21:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:31 | 2025-08-23
13:27 | 2025-08-23
11:36 | 2025-08-23
10:30 | 2025-08-23
09:21 | 2025-08-23
04:00 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24