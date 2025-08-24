Advertisement

رياضة

برشلونة يفوز على ليفانتي

Lebanon 24
24-08-2025 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1408287-638916172243575453.webp
Doc-P-1408287-638916172243575453.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قلب برشلونة تأخره بهدفين إلى فوز قاتل بنتيجة 3-2، عندما حل ضيفا على ليفانتي في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني، السبت.
Advertisement


ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها ترتيب المسابقة التي يحمل لقبها، في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية.
وتقدم ليفانتي في الدقيقة 15 عن طريق إيفان روميرو، قبل أن يضيف زميله خوسيه موراليس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وعاد الفريق الكتالوني بقوة في الشوط الثاني، وسجل بيدري هدف تقليص الفارق في الدقيقة 50، وبعده بدقيقتين سجل فيران توريس الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل يوناي إلغزابال، مدافع ليفانتي، الهدف الثالث لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان برشلونة قد فاز على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، ليحقق الفوز الثاني هذا الموسم على حساب ليفانتي الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الافتتاحية أمام ديبورتيفو ألافيس 1-2.
مواضيع ذات صلة
ايهاب حماده: سنفوز فوزا عظيماً
lebanon 24
24/08/2025 13:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأنصار يفوز على النجمة في مواجهة قوية
lebanon 24
24/08/2025 13:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
من جديد.. الرياضي يفوز على الحكمة
lebanon 24
24/08/2025 13:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"جائزة النمسا": البريطاني نوريس يفوز باللقب
lebanon 24
24/08/2025 13:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:44 | 2025-08-24
05:00 | 2025-08-24
04:00 | 2025-08-24
02:00 | 2025-08-24
23:00 | 2025-08-23
15:41 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24