رياضة
برشلونة يفوز على ليفانتي
Lebanon 24
24-08-2025
|
00:25
A-
A+
قلب
برشلونة
تأخره بهدفين إلى فوز قاتل بنتيجة 3-2، عندما حل ضيفا على ليفانتي في المرحلة الثانية من
الدوري الإسباني
، السبت.
ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها ترتيب المسابقة التي يحمل لقبها، في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية.
وتقدم ليفانتي في الدقيقة 15 عن طريق
إيفان
روميرو، قبل أن يضيف زميله
خوسيه
موراليس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وعاد الفريق الكتالوني بقوة في الشوط الثاني، وسجل
بيدري
هدف تقليص الفارق في الدقيقة 50، وبعده بدقيقتين سجل فيران توريس الهدف الثاني.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل يوناي إلغزابال، مدافع ليفانتي، الهدف الثالث لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه.
وكان برشلونة قد فاز على
ريال
مايوركا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، ليحقق الفوز الثاني هذا الموسم على حساب ليفانتي الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الافتتاحية أمام
ديبورتيفو
ألافيس 1-2.
