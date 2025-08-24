غوارديولا يراهن على عودة قوية للسيتي



وتلقى سيتي خسارة أولى هذا الموسم بثنائية دون رد، لحساب الجولة الثانية من البريميرليغ، ليبدأ الفريق السماوي في التعثر سريعا، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على ولفرهامبتون برباعية نظيفة. يثق لمانشستر سيتي في قدرة فريقه على تجاوز ثار الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام في الممتاز.وتلقى سيتي خسارة أولى هذا الموسم بثنائية دون رد، لحساب الجولة الثانية من البريميرليغ، ليبدأ الفريق السماوي في التعثر سريعا، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على ولفرهامبتون برباعية نظيفة.

وقال عقب المباراة إن الوقت مازال مبكراً، ولا يساوره شعور بالقلق بشأن فريقه.



وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "مباراتنا ضد توتنهام هذا الموسم كان فيها الكثير من التحضير الخلفي والرقابة الفردية، كما كان الحال في السابق ضد برينتفورد".



وسبق للدنماركي توماس مدرب توتنهام أن درّب برينتفورد حيث فرض التعادل على السيتي بقيادة غوارديولا بهدفين لمثلهما.



وتابع غوارديولا حديثه: "عليك أن تلعب بطريقة مختلفة، افتقدنا بعض الأمور البسيطة، ولم أطلب من اللاعبين أبداً أن يقدموا أشياءً استثنائية".