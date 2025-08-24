31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
19
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
غوارديولا يراهن على عودة قوية للسيتي
Lebanon 24
24-08-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يثق
الإسباني بيب غوارديولا
المدير الفني
لمانشستر سيتي في قدرة فريقه على تجاوز ثار الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام
توتنهام
في
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
Advertisement
وتلقى سيتي خسارة أولى هذا الموسم بثنائية دون رد، لحساب الجولة الثانية من البريميرليغ، ليبدأ الفريق السماوي في التعثر سريعا، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على ولفرهامبتون برباعية نظيفة.
وقال
غوارديولا
عقب المباراة إن الوقت مازال مبكراً، ولا يساوره شعور بالقلق بشأن فريقه.
وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "مباراتنا ضد توتنهام هذا الموسم كان فيها الكثير من التحضير الخلفي والرقابة الفردية، كما كان الحال في السابق ضد برينتفورد".
وسبق للدنماركي توماس
فرانك
مدرب توتنهام أن درّب برينتفورد حيث فرض التعادل على السيتي بقيادة غوارديولا بهدفين لمثلهما.
وتابع غوارديولا حديثه: "عليك أن تلعب بطريقة مختلفة، افتقدنا بعض الأمور البسيطة، ولم أطلب من اللاعبين أبداً أن يقدموا أشياءً استثنائية".
مواضيع ذات صلة
محمد فؤاد يفاجئ جمهوره بعودة قوية في ألبوم الصيف
Lebanon 24
محمد فؤاد يفاجئ جمهوره بعودة قوية في ألبوم الصيف
24/08/2025 13:47:48
24/08/2025 13:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة قوية لـ"إهدنيات".. حفلات كاملة العدد وهذه اسعار التذاكر
Lebanon 24
عودة قوية لـ"إهدنيات".. حفلات كاملة العدد وهذه اسعار التذاكر
24/08/2025 13:47:48
24/08/2025 13:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: سنبدأ بتسليم مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حال الانتهاء من عمليات التمشيط لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم وإعادة الاستقرار
Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: سنبدأ بتسليم مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حال الانتهاء من عمليات التمشيط لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم وإعادة الاستقرار
24/08/2025 13:47:48
24/08/2025 13:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لا يزال يراهن على الوقت
Lebanon 24
"حزب الله" لا يزال يراهن على الوقت
24/08/2025 13:47:48
24/08/2025 13:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يستضيف البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية
Lebanon 24
لبنان يستضيف البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية
05:44 | 2025-08-24
24/08/2025 05:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا
Lebanon 24
القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا
05:00 | 2025-08-24
24/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات مستمرة وتفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هل قُتل هولك هوغان؟
Lebanon 24
تحقيقات مستمرة وتفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هل قُتل هولك هوغان؟
02:00 | 2025-08-24
24/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يفوز على ليفانتي
Lebanon 24
برشلونة يفوز على ليفانتي
00:25 | 2025-08-24
24/08/2025 12:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
والد لامين يامال ينتقد الأمن في برشلونة
Lebanon 24
والد لامين يامال ينتقد الأمن في برشلونة
23:00 | 2025-08-23
23/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
14:44 | 2025-08-23
23/08/2025 02:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
09:28 | 2025-08-23
23/08/2025 09:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:44 | 2025-08-24
لبنان يستضيف البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية
05:00 | 2025-08-24
القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا
02:00 | 2025-08-24
تحقيقات مستمرة وتفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هل قُتل هولك هوغان؟
00:25 | 2025-08-24
برشلونة يفوز على ليفانتي
23:00 | 2025-08-23
والد لامين يامال ينتقد الأمن في برشلونة
15:41 | 2025-08-23
أتلتيكو مدريد يخفق مجددًا
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 13:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 13:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 13:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24