القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا

القادسية تعاقده بشكل رسمي مع النجم المصري "كهربا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد .ونشر حساب القادسية عبر منصة "إكس" تغريدة تشمل مقطع فيديو لتقديم الصفقة على الأغنية الشهيرة للمطرب "لقيت الطبطبة" وعلق قائلا: " أوعى الفولت عالي".

وكان محمود كهربا فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر فقط قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق منذ الانضمام إليه في يناير 2025 قادما من .