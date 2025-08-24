Advertisement

رياضة

القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا

Lebanon 24
24-08-2025 | 05:00
أعلن نادي القادسية الكويتي تعاقده بشكل رسمي مع النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي.
ونشر حساب القادسية عبر منصة "إكس" تغريدة تشمل مقطع فيديو لتقديم الصفقة على أنغام الأغنية الشهيرة للمطرب حسين الجسمي "لقيت الطبطبة" وعلق قائلا: " أوعى الفولت عالي".
وكان محمود كهربا فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر فقط قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق منذ الانضمام إليه في يناير 2025 قادما من الأهلي المصري.
فيديو
