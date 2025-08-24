31
رياضة
القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا
Lebanon 24
24-08-2025
|
05:00
أعلن نادي
القادسية
الكويتي
تعاقده بشكل رسمي مع النجم المصري
محمود عبد المنعم
"كهربا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد
الليبي
.
ونشر حساب القادسية عبر منصة "إكس" تغريدة تشمل مقطع فيديو لتقديم الصفقة على
أنغام
الأغنية الشهيرة للمطرب
حسين الجسمي
"لقيت الطبطبة" وعلق قائلا: " أوعى الفولت عالي".
وكان محمود كهربا فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر فقط قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق منذ الانضمام إليه في يناير 2025 قادما من
الأهلي المصري
.
