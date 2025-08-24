لبنان يستضيف البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية

Advertisement

ينظم الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة البطولة العربية وبطولة غرب في الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، تحت اشراف الاتحادين العربي وغرب آسيا ولمدة عشرة أيام.وستقام البطولة العربية بين 1 و5 ايلول المقبل على الملعب المستحدث مع المدرجات في ميناء البترون وعلى ملاعب نادي "بي. في. أس"(البترون).تشارك في البطولة العربية: الجزائر، ، ، قطر، ، ولبنان.وستبدأ الوفود العربية بالوصول في 30 آب الجاري على أن يكتمل وصولها في 31 منه.وبعد اختتام البطولة العربية، ستقام بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات ايضا بين 8 و11 ايلول على الملاعب عينها بمشاركة الدول التالية: قطر، الكويت، فلسطين، العراق، اليمن، ولبنان على أن تصل الوفود في 6 و7 ايلول.وأوضح عضو الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ورئيس لجنة الاعلام والتسويق ربيع قزحيا ان التحضيرات للبطولتين تسير على ما يرام. وقال ان الاتحاد اللبناني سيعقد مؤتمرا صحافيا عند الساعة السادسة من مساء الخميس 28 آب الجاري في "منتجع سان ستيفانو" (البترون) للاعلان رسميا عن البطولتين المذكورتين وعن كافة التفاصيل المتعلقة بهما، مضيفا انه جرى تشكيل كافة اللجان العاملة في البطولتين وسيتم الكشف عنها خلال المؤتمر الصحافي المشار اليه.ودعا خوري عشاق الرياضة عامة والكرة الطائرة خاصة ورجال الصحافة والاعلام الى حضور ومواكبة البطولتين اللتين تقامان في بعد غياب سنوات عدة. ووجّه الشكر الى كل من سيساهم في انجاح البطولتين العربية والاقليمية.كما دعا رجال الصحافة والاعلام الى مواكبة المؤتمر الصحافي.وتأتي اقامة البطولة العربية وبطولة غرب آسيا مع اختتام بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية.