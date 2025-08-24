Advertisement

رياضة

التحقيق مستمر.. هل مات هالك هوغان مقتولاً؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 08:25
أعلنت شرطة مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا، أن التحقيق في وفاة نجم المصارعة الشهير هالك هوغان لا يزال جاريا، مشيرة إلى أن "الطبيعة الفريدة للقضية" تتطلب مراجعة دقيقة وشاملة.
وفي بيان نُقل عن الشرطة، أوضحت السلطات أنها اضطرت إلى إجراء مقابلات مع عدد كبير من الشهود، وطلب ملفات طبية من جهات متعددة، مؤكدة أن العمل التحقيقي لا يزال مستمرًا.

وكان هوغان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، قد توفي أواخر تموز الماضي، وتم الإعلان لاحقًا أن سبب الوفاة هو نوبة قلبية، دون وجود أدلة على وجود شبهات جنائية أو "شبهة فعل إجرامي"، بحسب الشرطة.

ورغم ذلك، لم توضح السلطات حتى الآن ما الذي يدفعها لمواصلة التحقيق، لكن يُعتقد أن الأمر قد يكون مرتبطًا بالحالة الصحية المعقدة لهوغان، والتي تضمنت الرجفان الأذيني (اضطراب في نظم القلب)، واللوكيميا اللمفاوية المزمنة، وهي نوع من السرطان.

ولم تحدد الشرطة موعدًا نهائيًا لنشر نتائج التحقيق، أو الكشف عن محتوى كاميرات الجسم التابعة للشرطة أو تسجيلات مكالمات الطوارئ. لكنها أكدت أنها ستُطلع عائلة هوغان على نتائج التحقيق أولًا، قبل إصدار تقرير نهائي للرأي العام والإعلام.

وجاء بيان الشرطة بعد أيام من تصريح ابنة هوغان، بروك، التي نشرت بيانًا مطولًا عبر حسابها على إنستغرام، قالت فيه إنها تلقت اتصالات من عاملين في القطاع الصحي والشرطيين كانوا حاضرين لحظة وفاة والدها، وأبلغوها بأن كاميرات الشرطة والتسجيلات قد تحتوي على معلومات قد تغير رواية الوفاة.
