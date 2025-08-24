Advertisement

فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 15:33
كشفت تقارير صحافية إسبانية أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور يعيش حالة من الغضب الشديد بعد قرار مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، إبقائه على دكة البدلاء أمام ريال أوفييدو، مفضّلاً الدفع بمواطنه رودريغو في التشكيلة الأساسية.
ووفقاً لصحافي إذاعة ماركا، رامون ألفاريز، فإن استبعاد فينيسيوس جاء ليؤكد مخاوف اللاعب من فقدان مركزه الأساسي في الفريق، خصوصاً مع تعثّر مفاوضات تجديد عقده بسبب مطالبه المالية المرتفعة.

وكان ألونسو قد أخرج فينيسيوس أيضاً خلال المباراة السابقة أمام أوساسونا التي حسمها الفريق بهدف كيليان مبابي، في خطوة اعتبرتها الصحف الإسبانية رسالة مباشرة بأن مكان اللاعب لم يعد مضموناً.

وينتهي عقد فينيسيوس الحالي في صيف 2027، لكن تجميد المفاوضات بشأن التمديد فتح الباب أمام الشائعات حول مستقبله، بما في ذلك احتمال رحيله عن "الملكي" في صيف 2026 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
