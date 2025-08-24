28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
Lebanon 24
24-08-2025
|
15:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحافية إسبانية أن
النجم البرازيلي
فينيسيوس جونيور
يعيش حالة من الغضب الشديد بعد قرار مدرب
ريال مدريد
،
تشابي
ألونسو، إبقائه على دكة البدلاء أمام
ريال
أوفييدو، مفضّلاً الدفع بمواطنه
رودريغو
في التشكيلة الأساسية.
Advertisement
ووفقاً لصحافي إذاعة ماركا، رامون ألفاريز، فإن استبعاد
فينيسيوس
جاء ليؤكد مخاوف اللاعب من فقدان مركزه الأساسي في الفريق، خصوصاً مع تعثّر مفاوضات تجديد عقده بسبب مطالبه المالية المرتفعة.
وكان ألونسو قد أخرج فينيسيوس أيضاً خلال المباراة السابقة أمام
أوساسونا
التي حسمها الفريق بهدف
كيليان مبابي
، في خطوة اعتبرتها الصحف
الإسبانية
رسالة مباشرة بأن مكان اللاعب لم يعد مضموناً.
وينتهي عقد فينيسيوس الحالي في صيف 2027، لكن تجميد المفاوضات بشأن التمديد فتح الباب أمام الشائعات حول مستقبله، بما في ذلك احتمال رحيله عن "الملكي" في صيف 2026 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
مواضيع ذات صلة
ترامب غاضب جدّاً... وهذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
ترامب غاضب جدّاً... وهذا ما قاله (صورة)
25/08/2025 05:34:21
25/08/2025 05:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات تعصف بريال مدريد بعد السقوط أمام سان جيرمان: ألونسو يُفضّل مبابي على فينيسيوس؟
Lebanon 24
خلافات تعصف بريال مدريد بعد السقوط أمام سان جيرمان: ألونسو يُفضّل مبابي على فينيسيوس؟
25/08/2025 05:34:21
25/08/2025 05:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
Lebanon 24
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
25/08/2025 05:34:21
25/08/2025 05:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الرئيس الأيراني... ما القصة؟
Lebanon 24
تحذير عاجل من الرئيس الأيراني... ما القصة؟
25/08/2025 05:34:21
25/08/2025 05:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
15:03 | 2025-08-24
24/08/2025 03:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يمنح ميداليته الفضية لسيدة غامضة.. فمن تكون؟ (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يمنح ميداليته الفضية لسيدة غامضة.. فمن تكون؟ (فيديو)
12:45 | 2025-08-24
24/08/2025 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
التحقيق مستمر.. هل مات هالك هوغان مقتولاً؟
Lebanon 24
التحقيق مستمر.. هل مات هالك هوغان مقتولاً؟
08:25 | 2025-08-24
24/08/2025 08:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يستضيف البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية
Lebanon 24
لبنان يستضيف البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية
05:44 | 2025-08-24
24/08/2025 05:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا
Lebanon 24
القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا
05:00 | 2025-08-24
24/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:03 | 2025-08-24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
12:45 | 2025-08-24
رونالدو يمنح ميداليته الفضية لسيدة غامضة.. فمن تكون؟ (فيديو)
08:25 | 2025-08-24
التحقيق مستمر.. هل مات هالك هوغان مقتولاً؟
05:44 | 2025-08-24
لبنان يستضيف البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية
05:00 | 2025-08-24
القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا
04:00 | 2025-08-24
غوارديولا يراهن على عودة قوية للسيتي
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 05:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 05:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 05:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24