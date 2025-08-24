فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟

Advertisement

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن يعيش حالة من الغضب الشديد بعد قرار مدرب ، ألونسو، إبقائه على دكة البدلاء أمام أوفييدو، مفضّلاً الدفع بمواطنه في التشكيلة الأساسية.ووفقاً لصحافي إذاعة ماركا، رامون ألفاريز، فإن استبعاد جاء ليؤكد مخاوف اللاعب من فقدان مركزه الأساسي في الفريق، خصوصاً مع تعثّر مفاوضات تجديد عقده بسبب مطالبه المالية المرتفعة.وكان ألونسو قد أخرج فينيسيوس أيضاً خلال المباراة السابقة أمام التي حسمها الفريق بهدف ، في خطوة اعتبرتها الصحف رسالة مباشرة بأن مكان اللاعب لم يعد مضموناً.وينتهي عقد فينيسيوس الحالي في صيف 2027، لكن تجميد المفاوضات بشأن التمديد فتح الباب أمام الشائعات حول مستقبله، بما في ذلك احتمال رحيله عن "الملكي" في صيف 2026 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.