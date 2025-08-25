29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بشأن محاربة القرصنة.. تحذير من لا ليغا للحكومة العراقية
Lebanon 24
25-08-2025
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت رابطة الدوري الإسباني
لكرة القدم
"لا ليغا" التزامها بدعم المنظومة الرياضية في
العراق
، من خلال مساندة السلطات
العراقية
في مواجهة "القرصنة الرقمية" التي تستهدف المحتوى الرياضي، والاستثمار في تطوير كرة القدم وقطاع الترفيه في البلاد.
Advertisement
وجاءت تحركات رابطة الدوري الإسباني، مع تزايد حالات القرصنة الرقمية، التي تنشر بث مباريات الدوري الإسباني، ومباريات أخرى، في العراق، لغير المشتركين مع محطات البث القانونية.
تيباس يؤكد الالتزام بمحاربة القرصنة
ومن جهته، قال خافيير تيباس، رئيس رابطة "لا ليغا، لموقع
سكاي نيوز
عربية: "يملك العراق شغفا استثنائيا بكرة القدم، ولا ليغا تفخر بالاستثمار في نمو كرة القدم العراقية والمنظومة الرياضية الأوسع".
وأضاف: "نحن ملتزمون مع السلطات العراقية بمواجهة تحدي القرصنة، لأنه يعيق هذا النمو. من خلال توسيع الوصول القانوني إلى المحتوى وتحسين مستوى اللعبة محليا، يمكن للعراق أن يحقق فرصا كبيرة لاقتصاده ولاعبيه وجماهيره".
مواضيع ذات صلة
الحكومة العراقية: المخاوف الدولية من داعش لا ترتبط بالعراق
Lebanon 24
الحكومة العراقية: المخاوف الدولية من داعش لا ترتبط بالعراق
25/08/2025 10:13:36
25/08/2025 10:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد لا يمكن التهاون في تطبيقها
Lebanon 24
رئيس الحكومة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد لا يمكن التهاون في تطبيقها
25/08/2025 10:13:36
25/08/2025 10:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا ردا على رسالة نتنياهو: لا نحتاج دروسا في محاربة "معاداة السامية"
Lebanon 24
فرنسا ردا على رسالة نتنياهو: لا نحتاج دروسا في محاربة "معاداة السامية"
25/08/2025 10:13:36
25/08/2025 10:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد
Lebanon 24
الرئيس عون: في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد
25/08/2025 10:13:36
25/08/2025 10:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. اليكم التفاصيل
02:16 | 2025-08-25
25/08/2025 02:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو
Lebanon 24
ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو
23:54 | 2025-08-24
24/08/2025 11:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟
Lebanon 24
والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟
23:00 | 2025-08-24
24/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
Lebanon 24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
15:33 | 2025-08-24
24/08/2025 03:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
15:03 | 2025-08-24
24/08/2025 03:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:16 | 2025-08-25
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. اليكم التفاصيل
23:54 | 2025-08-24
ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو
23:00 | 2025-08-24
والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟
15:33 | 2025-08-24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
15:03 | 2025-08-24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
12:45 | 2025-08-24
رونالدو يمنح ميداليته الفضية لسيدة غامضة.. فمن تكون؟ (فيديو)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 10:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 10:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 10:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24