بشأن محاربة القرصنة.. تحذير من لا ليغا للحكومة العراقية

أكدت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" التزامها بدعم المنظومة الرياضية في ، من خلال مساندة السلطات في مواجهة "القرصنة الرقمية" التي تستهدف المحتوى الرياضي، والاستثمار في تطوير كرة القدم وقطاع الترفيه في البلاد.وجاءت تحركات رابطة الدوري الإسباني، مع تزايد حالات القرصنة الرقمية، التي تنشر بث مباريات الدوري الإسباني، ومباريات أخرى، في العراق، لغير المشتركين مع محطات البث القانونية.تيباس يؤكد الالتزام بمحاربة القرصنةومن جهته، قال خافيير تيباس، رئيس رابطة "لا ليغا، لموقع عربية: "يملك العراق شغفا استثنائيا بكرة القدم، ولا ليغا تفخر بالاستثمار في نمو كرة القدم العراقية والمنظومة الرياضية الأوسع".وأضاف: "نحن ملتزمون مع السلطات العراقية بمواجهة تحدي القرصنة، لأنه يعيق هذا النمو. من خلال توسيع الوصول القانوني إلى المحتوى وتحسين مستوى اللعبة محليا، يمكن للعراق أن يحقق فرصا كبيرة لاقتصاده ولاعبيه وجماهيره".