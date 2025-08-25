Advertisement

بشأن محاربة القرصنة.. تحذير من لا ليغا للحكومة العراقية

Lebanon 24
25-08-2025 | 01:46
أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" التزامها بدعم المنظومة الرياضية في العراق، من خلال مساندة السلطات العراقية في مواجهة "القرصنة الرقمية" التي تستهدف المحتوى الرياضي، والاستثمار في تطوير كرة القدم وقطاع الترفيه في البلاد.
وجاءت تحركات رابطة الدوري الإسباني، مع تزايد حالات القرصنة الرقمية، التي تنشر بث مباريات الدوري الإسباني، ومباريات أخرى، في العراق، لغير المشتركين مع محطات البث القانونية.

تيباس يؤكد الالتزام بمحاربة القرصنة

ومن جهته، قال خافيير تيباس، رئيس رابطة "لا ليغا، لموقع سكاي نيوز عربية: "يملك العراق شغفا استثنائيا بكرة القدم، ولا ليغا تفخر بالاستثمار في نمو كرة القدم العراقية والمنظومة الرياضية الأوسع".

وأضاف: "نحن ملتزمون مع السلطات العراقية بمواجهة تحدي القرصنة، لأنه يعيق هذا النمو. من خلال توسيع الوصول القانوني إلى المحتوى وتحسين مستوى اللعبة محليا، يمكن للعراق أن يحقق فرصا كبيرة لاقتصاده ولاعبيه وجماهيره".
